Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Ottobre 2023

Grande Fratello

Rosy Chin ieri sera stava preparando la pasta per tutti i concorrenti, ma il modo di mescolare la pasta ha stupito il web

La pasta di Rosy Chin al GF

Ieri sera, come ogni sabato, ne sono successe di tutti i colori all’interno della casa del Grande Fratello. Ci sono state discussioni che hanno fatto storcere il naso ai fan tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il concorrente, poi, è andato a lamentarsi con altri inquilini. Ma anche una frase, che ha costretto la regia a togliere l’audio, di Giampiero Mughini ha fatto chiacchierare. E poi è stato il turno di Rosy Chin.

Della cuoca abbiamo parlato soprattutto all’inizio del reality per quanto riguarda le sue liti con Beatrice, il suo rapporto complicato con i genitori e il cibo. Oggi, invece, l’argomento è un video che ha sorpreso molto i telespettatori. La possiamo vedere mentre sta cucinando la pasta per tutti gli inquilini.

RAGA A MANGIARE QUELLA PASTA TI VIENE QUALCHE INFEZIONE BATTERICA 🤮 #grandefratello #gf pic.twitter.com/PkeaDLvF2L — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

Ciò che ha fatto chiacchierare il web è il fatto che Rosy Chin prende la pasta dalla ciotola con le mani per poi metterla nella padella. Ma non solo, perché a un certo punto si mette a mescolarla con il solo uno delle mani mentre sta cuocendo. I commenti del web non potevano mancare di certo.

“Ma che schifo, dai. Avrà pure le mani pulite ma non si può vedere toccare il cibo così“, esclama qualcuno. Il fatto farebbe scalpore già di suo, ma essendo la chef di un rinomato ristorante a Milano gli utenti non le perdonano questo gesto accusandola, secondo la loro opinione, di avere commesso uno sbaglio.

