1 Dai camerini al palco di Sanremo

Vi siete mai chiesti quale percorso devono fare i cantanti del Festival di Sanremo per raggiungere il palco dai loro camerini? Il pubblico vede solo la platea e il palco, ma in un teatro il famoso backstage, il dietro le quinte, è davvero immenso. Se poi pensiamo che quest’anno tutti i cantanti in gara, gli ospiti, i presentatori e gli adetti ai lavori dovevano essere ben divisi, possiamo solo immaginare tutto quello che c’è dietro.

Ecco allora che grazie ad un video pescato su un profilo del social Tik Tok vi possiamo far vedere tutto il percorso che un cantante, un ospite, un ballerino ecc fa per andare dal proprio camerino al palco.

Insomma, i camerini non sono proprio dietro l’angolo, tra percorsi vari e scale da salire e scendere. Però è davvero carino vedere qualcosa in più dello splendido Teatro dell’Ariston e sentire il Festival di Sanremo ancora più vicino.

Ecco qualche altra curiosità sul dietro le quinte…