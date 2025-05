Affari Tuoi ha continuato il suo successo dopo all’addio di Amadeus grazie all’entrata in scena di Stefano De Martino. La trasmissione ha ricevuto l’amore incondizionato del pubblico ed è per tale ragione che, secondo le indiscrezioni, si allungherà fino all’estate inoltrata.

Affari Tuoi finirà dopo il previsto?

Giorno dopo giorno Affari Tuoi riesce a conquistare il favore del pubblico e il merito è principalmente di Stefano De Martino. Dopo essere subentrato ad Amadeus, che ha lasciato la Rai per trasferirsi sul Nove, molte persone non erano convinti delle sue capacità ma si sono dovuti ricredere molto presto.

Il giovane presentatore è stato capace di mantenere alti gli standard del collega e non solo perché è riuscito addirittura a superarlo! Non sorprende quindi l’indiscrezione che è stata lanciata da Davide Maggio in merito al un prolungamento della messa in onda.

Di solito, Affari Tuoi va in pausa verso maggio ma la Rai starebbe vagliando la possibilità di allungarlo fino a metà luglio. Stando al giornalista, inoltre, la mossa sarebbe pensata per sfidare The Cage – Prendi e Scappa di Amadeus in partenza a giugno 2025 e il game show estivo di Canale 5.

Un prolungamento del ‘gioco dei pacchi’ significherebbe anche una pausa minore in estate e un ritorno a settembre. Il futuro sembra davvero roseo per Stefano De Martino, che sarà sicuramente al settimo cielo nel ricevere tale notizia. Ricordiamo, ad ogni modo, che per adesso si tratta solamente di un rumor non ancora confermato e solo tra poche settimane ne sapremo di più.

Siamo certi che anche in estate il pubblico più affezionato continuerà a seguire De Martino e a permettergli di ottenere grandi ascolti.