Ballerino e conduttore televisivo, Stefano De Martino è tra i più amati del piccolo schermo. Ma conosciamolo meglio attraverso alcune curiosità che lo riguardano: l’età, la biografia, la vita privata, il matrimonio con Belen e la carriera, Instagram e social.

Chi è Stefano De Martino

Nome e Cognome: Stefano De Martino

Data di nascita: 3 ottobre 1989

Luogo di nascita: Torre Annunziata (Napoli)

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Ballerino e conduttore televisivo

Ex moglie: Belen Rodriguez

Figli: Stefano ha un figlio di nome Santiago

Tatuaggi: Stefano ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @stefanodemartino

Stefano De Martino età e biografia

Ecco alcuni tratti della biografia del conduttore televisivo. Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia. La sua età dunque è di 35 anni. Di lui conosciamo anche altezza e peso che corrispondono precisamente a 1 metro e 86 centimetri e 75 kg.

La sua famiglia è composta dai genitori Maria Rosaria Scassillo e Enrico De Martino, dalla sorella Adelaide e dal fratello Davide. Come riporta anche World Dance Movement il padre del conduttore è un ex ballerino di danza classica. Il papà fin da bambino l’ha incoraggiato a muovere i primi passi in quel mondo. Il tutto lo approfondiremo, poi, nella carriera.

La vita privata di Stefano De Martino

Vediamo, ora, la vita privata di Stefano De Martino, concentrandoci sull’aspetto sentimentale. Il ballerino ha avuto come fidanzata la cantante Emma Marrone per un breve periodo di tempo durante la scuola di Amici.

La relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, showgirl che ha scosso gli animi degli italiani, ha fatto parlare molto i giornali di gossip nel 2012. L’inizio, infatti, non è stato facile per nessuno dei due. Le star della televisione italiana si conoscono quando lui ha una relazione con Emma Marrone, mentre lei con Fabrizio Corona.

Durante il programma della De Filippi, però, si innamorano e inizia comincia la loro travagliata love story, come riporta il sito Al Femminile. Gli scandali dei rispettivi tradimenti, molto presto, impazzano sul web e sui giornali più importanti. Inoltre, vengono svelate le loro uscite segrete. Così Stefano De Martino e Belen Rodriguez nel 2013 diventano genitori: nasce Santiago e poi si sposano. Purtroppo, nel 2015 annunciano di aver deciso di separarsi, seppur continuando a rimanere in buoni rapporti. Lui intraprende una relazione con la modella Chiara Celsi, per poi lasciarsi.

Nel marzo 2019, quindi, sembra avvenire un riavvicinamento tra Stefano e Belen Rodriguez. Inoltre, nel 2020 si vocifera di una possibile nuova gravidanza della showgirl. In più, il direttore di Rai 2, durante un’intervista a Blogo.it, ha detto di essere interessato a una potenziale sitcom con protagonisti loro due.

Intanto in questo 2020 continuano a spuntare rumors circa un’ennesima separazione tra i due, poi confermata. Stefano De Martino ha una fidanzata? Dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e la conseguente rottura, tanti i chiacchiericci sul presentatore. Lui però non si è mai esposto troppo e oggi dovrebbe essere single.

Dove seguire Stefano De Martino: Instagram e social

Vi state chiedendo se Stefano De Martino è possibile seguirlo sui social? All’appello sono presenti tutti e tre i maggiori social network, da Facebook e Twitter, i meno aggiornati, per passare a Instagram, che utilizza più frequentemente.

In quest’ultimo account condivide tutto ciò che lo riguarda da vicino: da momenti di vita privata, senza però raccontare troppo, con la sua famiglia (e suo figlio Santiago con cui ha un rapporto splendido) per passare a scatti in compagnia di colleghi e amici.

Carriera

All’età di 10 anni, quindi, inizia gli studi al Gena Pinto Studio nella città natale. In seguito, prende lezioni di Hip Hop, ma anche di danza moderna e contemporanea. A 18 anni si sposta a New York grazie a una borsa di studio che gli ha dato l’opportunità di studiare al Broadway Dance Center. Nel 2008, inoltre, ne vince un’altra per seguire i corsi di Renato Greco a Roma.

Amici di Maria De Filippi

Un anno dopo approda sul piccolo schermo come concorrente della nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Qui si classifica primo tra i ballerini e vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di esibirsi in giro per il mondo. Nel 2010, lavorando come insegnante e coreografo, torna nel programma in veste di ballerino professionista.

Nel mentre lo troviamo in Cassandra nel ruolo di Enea, accanto a Rossella Brescia.

Con il tempo anche Stefano De Martino si trasforma in conduttore. Prima diventa presentatore del daytime di Amici, accanto a Marcello Sacchetta, con il quale sembra aver recentemente litigato. In seguito, però, affianca Belen Rodriguez nel programma Pequeños gigantes e nel 2016 diventa mentore in Selfie – Le cose cambiano, con la conduzione di Simona Ventura.

Negli anni Stefano è tornato ad Amici ma nelle vesti di giudice esterno.

Stefano De Martino inviato de L’Isola dei Famosi

Tra le attività più recenti lo ricordiamo come inviato per L’Isola dei Famosi nel 2018, facendo affezionare i telespettatori e mostrando grandi capacità anche in questo ruolo. Successivamente lo ritroviamo nello show comico Made in Sud. Inoltre, nel 2019 conduce il Festival di Castrocaro su Rai 2.

Stasera tutto è possibile

Successivamente De Martino ha avuto modo di presentare, sempre dal 2019 in poi, la trasmissioneStasera tutto è possibile su Rai 2, ottenendo un buon successo.

Bar Stella

Nel 2021 Stefano De Martino invece, lo vediamo al comando di Bar Stella sempre sul secondo canale. Ma vediamo il tutto nel dettaglio. Anche in questo caso un ruolo ritagliato alla perfezione che ottiene

Affari Tuoi

Dal 2024 è il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Ha ereditato il posto di Amadeus.

Programmi televisivi

Ecco altri programmi televisivi in cui abbiamo visto e vediamo ancora oggi Stefano De Martino:

Quelli che il calcio (2013-2014); Pequeños Gigantes (2016); Selfie (2016-2017); L’isola dei famosi (2018); Made in Sud (dal 2019); La notte della Taranta (2019); Festival di Castrocaro (2019); Stasera tutto è possibile (dal 2019);Bar Stella (2021-2022) e Tim Summer Hits (2022)

Film in TV, doppiaggio e radio

Tra le altre cose la carriera di Stefano De Martino è costellata dalla partecipazione a una delle serie più amate di casa Rai: Che Dio ci aiuti 6 nel 2021. Per quanto riguarda il doppiaggio, invece, Arctic – Un’avventura glaciale (Arctic Dogs) nel 2020. Non mancano anche i lavori in radio, tra cui The Voice of Radio 2 su Rai Radio 2 nel 2019. Nel 2022, invece, lo vediamo ne Il giorno più bello, regia di Andrea Zalone.

È stato protagonista anche del videoclip musicale di Elodie e Fabri Fibra nel 2020. Il brano in questione è Mal di testa.

Stefano De Martino a teatro

Tra gli spettacoli a teatro vediamo invece: Che coppia noi tre – The Show (2021-2022) e Meglio Stasera – Quasi One Man Show (2023).