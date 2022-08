Antonio Ricci a Striscia la Notizia

Antonio Ricci ha da poco compiuto 76 anni e nella sua lunga carriera si è affermato come autore televisivo e creatore di programmi, come per esempio Striscia la Notizia. Tra gli altri, però, possiamo citare Drive In e anche Paperissima. Oggi il TG satirico è giunto alla sua trentacinquesima edizione e rimane una delle trasmissioni più seguite di Canale 5. Vi siete mai chiesti, però, quanto guadagna Ricci? A fare i conti per noi ci ha pensato Il Tempo, come riporta anche il sito Il Fatto Quotidiano: “Un utile di oltre 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto che supera i 106 milioni a fronte di un attivo di 153,4 milioni“.

Cifre capaci di far girare davvero la testa a chiunque. L’articolo in questione, però, va avanti. Tra i possedimenti di Antonio Ricci, infatti, ci sarebbero anche terre e case:

A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004 di cui è amministratore unico è stato appena riconfermato Gianluigi Molineris mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria. In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020. Lo “shopping” dello scorso anno spiega perché il controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’ sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni.

La società Stone avrebbe una liquidità di 13,6 milioni e asset finanziari per 60 milioni. A questi, inoltre, si aggiungerebbero anche partecipazioni a diverse altre aziende. Ecco, quindi, quanto guadagna Antonio Ricci, il quale sta lavorando alla prossima edizione di Striscia la Notizia che comincerà a settembre con la conduzione di Luca Argentero e Alessandro Siani.

