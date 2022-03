21 stanze, 49 bagni, 5 piscine e una spa privata, ecco la casa più costosa d’America (FOTO)

1 La casa più costosa venduta all’asta

In vendita dal 2015, il suo nome è “The One” ed è la casa più costosa d’America. Il prezzo di partenza era 500 milioni di dollari, ma negli anni, a causa tra le altre cose anche del fallimento dei proprietari dell’immobile, è sceso a 295 milioni. Adesso finalmente, dopo tanti anni, ha avuto un compratore grazie ad un’asta e il prezzo è di “soli” (si fa per dire) 126 milioni di dollari.

In realtà, considerando la metratura, gli interni e tutte le stanze che ci sono, il prezzo è decisamente basso. Si parla di 21 stanze, 49 bagni, cinque piscine e un garage che può contenere fino a 30 automobili. Ma non finisce qui, perché ci sono innumerevoli comfort, servizi e ambienti che non si trovano assolutamente in tutte le case. Andiamo a vedere le foto.

Il salotto

La casa The One si trova a Los Angelese, a Bel Air per la precisione, in California. Ha viste a 360 gradi sull’Oceano Pacifico, nel centro della città e le montagne di San Gabriel.

Questo che vediamo in foto è una dei tanti salotti presenti al suo interno. Come si nota, i materiali usati sono molti pregiati.