2 Tommaso Zorzi ad Amici?

Tommaso Zorzi farà parte del cast del serale di Amici 20? Questo è il rumor che ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Un’ipotesi che è stata rilanciata da Il mattino e che vorrebbe il recente vincitore del Grande Fratello Vip nella giuria del talent dedicato al mondo del canto e della danza. Zorzi, secondo quanto riportato, dovrebbe essere uno dei giudici chiamati a votare le esibizioni di cantanti e ballerini della ventesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Eppure si tratterebbe essere una notizia priva di fondamento. A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Tommaso attraverso un post su Instagram. Il vippone ha infatti postato uno screenshot di una delle sorprese più gradite avute dentro la casa, quando ebbe la possibilità di parlare in collegamento proprio con Maria De Filippi. “Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre“, ha comunicato con ironia Tommaso Zorzi.

Sono molti i fan dell’influencer desiderosi di rivederlo presto in tv dopo la sua vittoria al GF Vip 5. Qualche settimana fa si era vociferato che Zorzi potesse essere uno degli opinionisti della nuova edizione de L’isola dei famosi, in partenza dal prossimo 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. C’è chi invece che vorrebbe ancora rivederlo nei panni di conduttore del suo Late Show che, complici gli ottimi ascolti registrati su Mediaset Extra, potrebbe ritornare in una veste inedita su altri lidi.

