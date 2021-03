1 La reunion tra Tommaso Zorzi, Stefania e Francesco

Dai fan del GF Vip sono stati definiti il Golden Trio. Ieri, a pochi giorni dalla fine del programma, abbiamo assistito alla reunion. Parliamo di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini. Nonostante gli alti e bassi vissuti nel reality, i tre hanno mostrato grande affiatamento e ieri si sono rivisti per un motivo ben specifico. Cosa sarà mai successo.

A dare qualche indicazione sono stati i diretti interessati, compreso Lazzaro Fantasia, manager di Tommaso Zorzi, il quale si Twitter ha pubblicato il seguente post: “Che show il trio riunito. Stay tuned…”. Non sono mancate poi foto e video del ricongiungimento, tra risate e abbracci.

Tutti i fan si sono quindi domandati cosa stesse succedendo. Sbirciando nel profilo del rampollo milanese, abbiamo scoperto quanto segue: “Possiamo ufficializzare che Lazzaro si occuperà di Stefania Orlando”, ha raccontato Tommaso Zorzi tra le Instagram Stories, soddisfatto di questo risultato. Pare però che a far parte della medesima agenzia sia anche Francesco Oppini, almeno stando a quanto trapela.

Sempre Tommaso Zorzi, così come i suoi compagni d’avventura, ha pubblicato questo bellissimo scatto, con una didascalia ben precisa: “Ma che ne sanno gli altri”. Stefania Orlando, invece, ha scritto un semplice ma piccato: “Je piacerebbe…” mentre Francesco Oppini: “Dicevamo???”. Frecciatine quasi come a dire che anche fuori la loro amicizia continuerà.

Foto Instagram di Tommaso Zorzi

Una notizia che ha mandato in visibilio tutti i fan di Tommaso, Stefania e Francesco che, non solo non vedevano l’ora di rivederli insieme, ma sapere che in qualche modo avranno più possibilità di incontrarsi e magari collaborare, entusiasma non poco.

Ma non solo. Perché tale informazione ha fatto esplodere il popolo di Twitter, tanto che l’hashtag #GoldenTrioReunion è finito in tendenza in poco tempo e sono migliaia i tweet che parlano di questo meraviglioso incontro. E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire quali progetti hanno in cantiere Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini? Fatecelo sapere nei commenti.