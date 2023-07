Chi è Vittoria di Temptation Island? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 7 Luglio 2023

Chi è

Insieme al fidanzato Daniele De Bosis, Vittoria ha deciso di partecipare a Temptation Island 2023. Cosa sappiamo sul suo conto? Ecco chi è la concorrente, mediante alcune curiosità come età, vita privata e Instagram.

Chi è Vittoria

Nome e Cognome: Vittoria

Data di nascita: 1991

Luogo di nascita: Roma

Età: 32 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Vittoria è direttrice di un centro estetico

Fidanzato: Vittoria è fidanzata con Daniele De Bosis

Figli: Vittoria non ha figli

Tatuaggi: Vittoria ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Vittoria età e biografia

Iniziamo a parlarvi della protagonista del programma di Canale 5 attraverso la sua biografia.

Non conosciamo la data di nascita completa e il segno zodiacale, così come il suo cognome, ma Vittoria di Temptation Island è nata a Roma nel 1991. La sua età quindi è di 32 anni.

Purtroppo non sappiamo dirvi nemmeno quale sia la sua altezza e il suo peso. Dal web al momento non è emerso nulla.

Vita privata

Non abbiamo tantissime informazioni sulla vita privata di Vittoria di Temptation Island. Come spiegato nella scheda riassuntiva la concorrente di lavoro fa la direttrice di un centro estetico a Roma.

Tra le altre cose sappiamo che Vittoria è fidanzata con Daniele De Bosis, questo il nome e cognome del ragazzo. I due stanno insieme dal 2019 e sono andati poi a convivere.

Ricordiamo tra l’altro che De Bosis è già sposato e ha avuto un figlio dalla relazione precedente.

Daniele invece sappiamo che ha 33 anni ed è di Roma. Stando al suo profilo Instagram è del segno del Leone ed è amante del fitness. Che lavoro fa Daniele di Temptation Island? È direttore di un supermercato.

Dove seguire Vittoria di Temptation Island 2023: Instagram e social

A differenza del suo fidanzato Daniele De Bosis ( qui il suo account Instagram @danieledebosis), non siamo al momento riusciti a trovare alcun contatto di Vittoria di Temptation Island.

Ora come ora, quindi, è anche complesso darvi informazioni in più sul suo conto.

Vittoria a Temptation Island 2023

Perché Vittoria e Daniele De Bosis hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2023?



A spiegarlo è proprio lei nella clip di presentazione. Ma è stato Daniele che ha deciso di scrivere al programma.

La ragazza dopo 4 anni di relazione vorrebbe costruire un futuro accanto al suo fidanzato. Già nel 2022 avrebbe voluto diventare madre, ma non è mai successo. Peraltro Daniele non sente questa esigenza e non sembra sottostare alle richieste della sua compagna. Lui è convinto non ci siano i presupposti necessari, dato che continuano a discutere per qualsiasi cosa.

Da qui l’ultimatum di Vittoria e l’arrivo a Temptation Island per provare a salvare la loro storia.

Le coppie di Temptation Island

7 è il numero delle coppie di questa edizione di Temptation Island. Qui a seguire vi proponiamo tutti i nomi e cognomi dei protagonisti del reality show di Canale 5.

Ecco chi sono tutti:

Queste quindi le coppie di Temptation Island. Per 21 giorni saranno costrette a vivere in due villaggi separati e approcciarsi a tentatori e tentatrici.

Tra loro alcuni usciranno insieme, altri invece decideranno di dividere le proprie strade. Cosa succederà?

Il percorso di Vittoria a Temptation Island 2023

Concludiamo con il paragrafo dedicato invece al percorso di Vittoria durante la sua permanenza a Temptation Island.

1° puntata: Dopo aver conosciuto Vittoria e Daniele De Bosis nella clip di presentazione, lei in alcuni video ha detto che il suo fidanzato utilizza un tono troppo duro e non fa mai gesti carini. Sembra quasi non sopportare la sua esuberanza.

Dall’altra parte Daniele ha parlato invece con la tentatrice Benedetta. Quest’ultima crede che lui non tratti Vittoria come merita. Al contempo Daniele svela anche di non dormire più con la sua fidanzata da circa un anno perché lei non vuole.

De Bosis a Temptation Island ha instaurato una sintonia con la single Benedetta.

2° puntata: Nel corso della seconda puntata Vittoria ha visto in un video Daniele fare il bagno in mare con Benedetta. Sebbene affrontino argomenti frivoli, hanno comunque trascorso tanto tempo insieme. Tra loro non mancano anche apprezzamenti reciproci.

In un’altra circostanza ha anche dichiarato di non sentire la mancanza della fidanzata e continua a pensare che non ci siano presupposti per creare una famiglia con Vittoria, come lei avrebbe voluto.

3° puntata: IN AGGIORNAMENTO