1 Ecco i 50 hashtag più usati nel 2021 in Italia

Senza dubbio il 2021 è stato un anno intenso e complicato. In queste ore abbiamo scoperto quali sono stati i personaggi e le parole più cercate su Google in questi mesi. Adesso è la volta dei 50 hashtag più usati su Twitter in Italia!

Nel corso di questi mesi infatti gli utenti si sono sbizzarriti sul noto social, e hanno commentato tutti gli eventi principali accaduti nel nostro paese e nel mondo.

Ma quali sono gli hashtag più usati? I dati fanno riferimento al periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 15 novembre 2021, e a trionfare su tutti è stato Tommaso Zorzi.

Ma andiamo a scoprirli tutti.

Ecco gli hashtag più usati in Italia

Partendo dal 50esimo posto, gli hashtag più usati in Italia nel 2021 sono i seguenti:

50 #tzlateshow

49 #juventus

48 #nft

47 #enhypen

46 #italiainghilterra

45 #straykids

44 #ddlzan

43 #jimin

42 #mahcel

41 #italia

Ma andiamo avanti.