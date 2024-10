Il nostro direttore Roberto Alessi è intervenuto a La vita in diretta per dire la sua sulle ultime forti dichiarazioni di Taylor Mega

Ospite a La vita in diretta, il direttore Roberto Alessi è intervenuto sulla questione Taylor Mega. Ha quindi commentato le sue dichiarazioni riguardo la relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, rivelando se sono vere o no e cosa pensa su quello che ha detto.

Questo pomeriggio, nella parte dedicata allo spettacolo, a La vita in diretta si è parlato di Taylor Mega e delle dichiarazioni rilasciate sulla storia tra Fedez e Chiara Ferragni. L’influencer ha detto, infatti, che non è stata l’amante, non c’è stato nessuno tradimento perché gli ex coniugi erano una coppia aperta.

Dichiarazioni forti, queste, che sono finite al centro dei commenti sia social che di opinionisti. Così anche il nostro direttore Roberto Alessi, ospite nel programma di Alberto Matano, ha detto la sua su questa storia. E ha anche rivelato cosa sa lui di tutta la vicenda.

Ha dichiarato: “A me non risulta che Fedez e Chiara fossero una coppia aperta nella maniera più totale. Dopodiché c’è da fare un’altra osservazione che, fosse vera questa storia tra Fedez e Taylor Mega…nell’epoca della parità di genere il gentiluomo gode e tace. Ma anche la gentildonna. Cosa tira fuori questa storia?”.

Roberto Alessi ha infatti sottolineato che in tutta la vicenda soi coinvolti anche dei bambini. E non è bello per loro: “Oltretutto, è anche molto brutta questa storia. Perché ricordiamoci che noi a volte possiamo anche sorridere di queste cronache rosa, però ci sono sempre due bambini, tra cui un bambino che ha già 6 anni. Tra due, tre, quattro anni al massimo navigherà sul web e leggerà di queste storie. E secondo me bisogna avere rispetto per i bambini anche prima che possano rendersi conto”.