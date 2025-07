Il segreto per una ricetta estiva veloce, leggera e gustosa, perfetta per chi ama equilibrio e praticità? Una base di riso venere al vapore, arricchita con pesto di rucola e crema di feta allo yogurt. A completare il tutto: melone e pistacchi tostati.

L’estate con Riso Scotti

Partiamo da una base di riso cotto a vapore, perfetta per essere personalizzata con condimenti e abbinamenti a piacere e pensata per chi desidera semplicità, benessere e praticità. Per questa fresca ricetta estiva, suggeriamo il riso Venere, 100% italiano, arricchito con un pesto di rucola – preparato con foglioline fresche, parmigiano, pinoli, aglio e olio extra vergine di oliva e una crema di feta montata con yogurt, olio, sale e pepe. Il piatto si completa con fette di melone e pistacchi tostati, per un tocco croccante e sorprendente. Pronto in pochi minuti, perfetto per chi cerca equilibrio tra benessere e sapore.

Apri, Scalda e Gusta… Riso Venere con melone, feta montata e pesto di rucola

Una ricetta di @luisa_ambrosini per Riso Scotti

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

2 cup Apri scalda e gusta come vuoi di Riso Scotti, varietà Venere; 4 fette di melone, 180 g di feta; 120 g yogurt magro; un generoso filo di olio EVO; pepe nero q.b.; 70 g di rucola; 50 g di pinoli; 50 g di formaggio grana; uno spicchio d’aglio; un bicchiere di olio EVO; una manciata di pistacchi tostati salati.

Tagliate il melone a spicchi e a cubetti e tenetelo da parte. Nel frattempo, preparate la crema di feta: in un mixer unite la feta e lo yogurt, profumate con del pepe, unite un filo di olio extravergine d’oliva. Frullate fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata.

Trasferite in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. Dedicatevi ora al pesto di rucola. Lavate e asciugate accuratamente la rucola. In un contenitore alto mettete l’aglio, i pinoli, l’olio extravergine d’oliva, il parmigiano grattugiato e la rucola. Frullate con un mixer ad immersione e frullate fino

a ottenere una crema densa e omogenea.

Scaldate in microonde o in padella il riso Venere “Apri, Scalda e Gusta come vuoi” e una volta pronto, condite con il pesto di rucola e la feta montata. Completate il piatto con qualche fetta e cubetto di melone fresco e una manciata di pistacchi tostati e salati per aggiungere croccantezza e contrasto. Buon appetito!