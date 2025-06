Nell’anno del suo centenario, Petti unisce l’Italia in una passata. Tradizione e innovazione: un viaggio in sei regioni, un’esperienza di gusto unica.

La nuova Passata Petti

Da 100 anni, dal 1925, la famiglia Petti porta in tavola il meglio della tradizione culinaria, trasformando il pomodoro in un simbolo del patrimonio gastronomico italiano. Nell’anno del centenario, Petti celebra questo percorso di eccellenza e

italianità lanciando un nuovo prodotto capace di racchiudere in una botti.

glia tutto il gusto e l’autenticità del Bel Paese: la nuova Passata ai 6 pomodori

La Completa.

Questa passata, che arricchisce la linea di conserve di pomodoro toscano a marchio Petti prodotte da Italian Food nello stabilimento di Venturina Terme (LI), è il frutto di una selezione rigorosa e della trasformazione dei migliori pomodori coltivati nelle sei regioni italiane più iconiche per tradizione conserviera: Emilia Romagna, Toscana. Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Ognuna contribuisce alla qualità del prodotto con la sua eccellenza agricola e il suo sapere artigianale, dando vita a una passata che unisce in sé il carattere e

i sapori più autentici del nostro Paese. Caratteristiche distintive della nuova

Passata sono il colore brillante e il sapore intenso, peculiarità che la rendono la scelta perfetta per chi desidera portare in cucina buon gusto e qualità. Sei passate in una, per un’esperienza che esalta la versatilità del pomodoro, rendendolo protagonista indiscusso di ogni ricetta, dalla più semplice alla più elaborata.

«Con il lancio della nostra Passata ai 6 pomodori La Completa, abbiamo voluto offrire ai clienti molto più di una semplice passata di pomodoro: in essa abbiamo voluto racchiudere un vero e proprio tributo all’Italia e alle eccellenze delle sue regioni. Un prodotto di qualità, capace di raccontare la nostra storia, il nostro impegno nella tecnologia e nell’innovazione e il nostro amore per la terra» afferma Pasquale Petti, Direttore Generale Italian Food.

La passata La Completa Petti ha ricevuto il Premio Eletto Prodotto dell’Anno. Un riconoscimento che premia l’innovazione, la qualità ‘affidabilità e celebra l’impegno di Petti nell’offrire prodotti eccellenti e all’avanguardia.

Amatriciana di mare

di Francesca Gambacorta chef e food influencer @frafoodlove.

INGREDIENTI PER 4/6 PERSONE

500 g di paccheri rigati; 2 fette di guanciale; 2 fette di pesce spada; un kg di passata Petti La Completa; prezzemolo; 150 g di pecorino; olio; sale; pepe

Taglia il guanciale a bastoncini, togliendo prima la cotenna esterna e il pepe intorno. Cuoci il guanciale e quando è croccante toglilo. Nel grasso del guanciale cuoci il pesce spada tagliato a dadini. Quando è croccante da tutti i lati, unisci parte del guanciale e la Passata ai 6 pomodori “La Completa”di Petti. Fai cuocere per circa 10 minuti. Frulla il prezzemolo con olio. Unisci la pasta e fai insaporire. Unisci l’olio al prezzemolo e il pecorino fuori dal fuoco. Impiatta con il guanciale croccante.