Anticipazioni Daydreamer di sabato 5 settembre: Can e Sanem di nuovo vicini

1 Anticipazioni Daydreamer 5 settembre prima puntata

Con il ritorno su Mediaset del palinsesto autunnale e quindi con la messa in onda dal 7 settembre di Uomini e donne, la serie TV Daydreamer cambia programmazione. Infatti lo show con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è passato al sabato pomeriggio, alle 14.30 con due puntate (secondo la suddivisione italiana). E per la prima volta andrà in onda in prima serata lunedì 7 settembre con ben tre puntate (sempre secondo la suddivisione italiana). In questo ultimo caso si tratta di una prova che, se avrà successo sarà replicata ogni settimana. Quando poi ripartirà Amici, la messa in onda del sabato sarà molto probabilmente spostata alla domenica, prima di Domenica Live. Ma adesso andiamo alle anticipazioni di Daydreamer di sabato 5 settembre.

Nella prima puntata di oggi vediamo che Sanem è riuscita finalmente ad ottenere un importante incarico in agenzia e quindi si dà molto da fare per dimostrare le sue capacità. Ciò comunque la porta a lavorare a stretto contatto con Can e quindi il loro rapporto fa sempre più ritorno a quello di un tempo. In tutto questo, però, Deren è molto gelosa e quindi cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà la protagonista.

Mentre Sanem sta lavorando allo spot pubblicitario, in agenzia arriva la CEO della Compass Sport: la signora Ceyda. La donna dimostra subito una certa affinità con Can, rivelando di avere molte passioni in comune con lui. Al termine della riunione, il fotografo invita tutte a mangiare fuori, ma le signore hanno già un altro appuntamento. Quindi alla fine Can e Sanem si ritrovano da soli a mangiare in intimità a due passi dal mare.

Nel frattempo Ceycey trova il coraggio di invitare Ayhan a cena fuori. Ma questo primo appuntamento non va come aveva sperato. Infatti, mentre cerca goffamente di fare alla ragazza una dichiarazione d’amore, dà per sbaglio fuoco al tavolo del ristorante. E così si crea il panico tra tutti i clienti.

Passiamo alla seconda puntata…