Dopo Totti e Ilary anche Francesca accusa Eugenio di averle portato via oggetti di valore

1 Eugenio e Francesca come Totti e Ilary

Quest’anno, alla fine dell’estate, una coppia di lunga data che si è lasciata è quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due si erano conosciuti circa 10 anni fa a Uomini e donne. Hanno avuto due figli, Brando e Zeno, ma ora il loro amore è finito a seguito di una crisi durata un anno (così hanno detto) e che non ha trovato soluzione, nemmeno dopo un viaggio insieme.

Succede che gli amori non siano eterni e che le coppie si lascino, ma purtroppo spesso questo avviene in una maniera che lascia poco spazio al mantenimento di rapporti civili. Ed è proprio il caso di Eugenio e Francesca che in queste settimane sono stati protagonisti di scontri social a distanza.

L’ultimo riguarda una situazione che sembra proprio la stessa di un’altra coppia di lunghissima data che si è detta addio: Francesco Totti e Ilary Blasi. Si è parlato, infatti, dell’ex calciatore che avrebbe sottratto all’ex moglie oggetti di valore prima di andarsene. Ecco pare che questo sia successo anche ai due ex protagonisti di Uomini e donne.

Come riporta il sito Gossip e TV, sulle sue storie di Instagram Francesca ha condiviso proprio un articolo che parlava di Totti e Ilary e della sottrazione di borse, scarpe e gioielli di valore. E, ha detto dell’influncer toscana, che anche Eugenio avrebbe fatto lo stesso. La Del Taglia ha infatti scritto: “A quanto pare va di moda riprendere i regali e i gioielli (pure quelli della nascita dei figli)”. Questa frase lascia intendere che Eugenio abbia sottratto degli oggetti di valore a Francesca prima di lasciare l’appartamento. Il commento poi è stato cancellato, ma non è bastato visto che lo screen ha fatto subito il giro del web.

