NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

Il nuovo lavoro di Manuele Labate di Un Medico in famiglia

Vi ricordate di Manuele Labate, Alberto di Un medico in famiglia? Ormai sono passati diversi anni dall’ultima volta che è apparso nella celebre fiction di Rai 1. Il suo personaggio appare fin dalla prima stagione ed è andato avanti fino alla quinta, facendo brevi apparizioni nella settima. All’epoca aveva solamente 14 anni mentre oggi ne ha 39 ed è padre di due bambine, Aurora e Maria Sole. Nel corso di un’intervista a FanPage ha spiegato perché a un certo punto il suo personaggio è uscito di scena. Nella vita reale è diventato papà:

“L’assenza nella sesta stagione è avvenuta perché sono diventato padre. Nella mia vita privata è arrivata Aurora. Magari non si è pronti a questo cambiamento e ho preferito concentrarmi di più sugli affetti. Avevo un’ansia motivata dal desiderio di essere un padre presente. Ho preferito fermarmi, mi sembrava di togliere spazio a una parte troppo importante della mia vita“.

Manuele Labate, Alberto di Un medico in famiglia, ha affermato di essere un grande appassionate d’arte. Ha seguito un corso come tatuatore anche se oggi non è la sua principale professione. Da qualche mese collabora con un’azienda che crea illuminazione di design, insegne luminose e quadri. Si parte da un disegno, per poi arricchirle con neon o led. Lui si prende carico della colorazione e della pittura. Potremmo rivederlo in reality come il GF Vip? La sua risposta:

“Se si tratta di recitare, di interpretare un ruolo, di creare un personaggio, mi piace farlo. Se parliamo di Manuele seduto in una trasmissione televisiva che dice la sua, non fa per me, anche per la timidezza che mi appartiene“.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su altri personaggi che hanno fatto parte di Un medico in famiglia oltre a Manuele Labate.