Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni 11, 12 e 13 dicembre 2020

1 Paolo Fox oroscopo del weekend: 11, 12 e 13 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox del weekend, 11, 12 e 13 dicembre 2020: come di consueto torna anche per questo fine settimana l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. In onda su Rai 2 grazie a I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ci rivela tutte le previsioni del giorno, segno per segno.

Scopriamo quindi tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Leone: mantieni la calma – 2 stelle

È una giornata, quella di venerdì, particolarmente frenetica per il Leone, dove potrebbe affiorare del nervosismo. Luna dissonante.

In base a quanto riportato dall’oroscopo, infatti, dovrai mantenere la calma con chi fa parte del segno dell’Acquario o del Toro.

Tra venerdì e sabato potreste vivere del disagio, dove proverete emozioni strane e insolite.

