1 Le indiscrezioni su Tina Cipollari

Da ormai diversi anni uno dei volti più amati di Uomini e Donne è senza dubbio quello di Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show infatti da tempo è nel cuore del grande pubblico, e con i suoi modi di fare e con la sua irriverente simpatia ha conquistato i telespettatori e il web. Negli ultimi anni tuttavia Tina è stata anche al centro del gossip, nonostante lei non ami tenere la sua vita privata sotto i riflettori, per via della sua situazione sentimentale. Alcuni anni fa infatti, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, la Cipollari si è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. La relazione fin da subito è apparsa essere più seria del previsto, al punto che si è anche parlato di imminenti nozze per la coppia.

Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate. Da giorni infatti numerose testate hanno comunicato che Tina è tornata single e che la sua relazione con Vincenzo Ferrara è giunta al termine. In queste ore come se non bastasse una nuova indiscrezione ha iniziato a fare il giro del web, e la notizia sta lasciando perplessi gli utenti sui social. Stando a quanto riportano Bigodino.it e tante altre testate, sembrerebbe che la Cipollari sia stata tradita da Vincenzo con una Dama del Trono Over di Uomini e Donne! Non è chiara tuttavia l’identità della persona in questione, e secondo quanto si legge pare che abbia partecipato al programma solo per poche puntate.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni del web. Tina Cipollari infatti non è in alcun modo intervenuta sulla faccenda e non ha confermato le dicerie sul suo conto. Tuttavia noi di Novella2000.it siamo disponibili qualora la storica opinionista volesse fare chiarezza sulla questione e siamo pronti a smentire i pettegolezzi.

Nel mentre in questi giorni sono partite le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, e stando alle anticipazioni pare che Tina abbia già discusso con Gemma Galgani. Rivediamo cosa è accaduto in studio.