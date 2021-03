1 Grande Fratello Vip: vince Tommaso Zorzi

Oggi si tiene, in diretta su Canale 5, la finale del Grande Fratello Vip. C’è grande emozione e grande attesa per conoscere il vincitore di questa quinta edizione del reality show. Uno tra Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si aggiudicherà la vittoria finale.

I primi a scontrarsi, mediante il televoto settimanale, sono stati Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Una sfida scelta proprio dal modello pugliese, che nel corso della puntata di venerdì 26 febbraio ha dichiarato: “Se devo scontrarmi con qualcuno, che sia con il concorrente per me più forte, ovvero Tommaso”. Dunque i loro fan in questi giorni hanno potuto dare la loro preferenza e Zorzi ha avuto la meglio in questo duello. La percentuale di Zelletta è dell’84% contro il 16% di Tommaso, che ha potuto proseguire così la sua corsa verso la vittoria finale. Andrea Zelletta dunque si classifica come quinto.

Alfonso Signorini, a seguire, ha mandato Dayane Mello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli in stanza led e ha dato alla brasiliana la possibilità di scegliere le coppie. La modella ha voluto scontrarsi con il suo amico Pierpaolo, poiché già in settimana si erano detti che in caso di duello, avrebbero proseguito su questa linea. Anche in questo caso, c’era da decidere il concorrente da eliminare. Ad avere la meglio tra i due è stato Pretelli che ha ottenuto il 32% delle preferenze contro il 68% guadagnato dall’amazzone. Dayane Mello dunque è la quarta classificata.

Pierpaolo Pretelli si candida così ad essere il primo concorrente ad aggiudicarsi il titolo di vincitore, ma la sfida non è finita qui. A seguire infatti il televoto ha visto scontrarsi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A superare questa ennesima sfida è Tommaso Zorzi. Le percentuali finali sono 67% per Stefania, mentre Tommaso con il 33%. Stefania Orlando è la terza classificata.

Dunque a questo punto lo scontro finale ha visto uno contro l’altro Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Una sfida davvero incredibile per i due vipponi e che ha visto trionfare Tommaso Zorzi con il 68% di preferenze totali

Tommaso Zorzi è così il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip! Siete contenti?