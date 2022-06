1 La replica di Mara Venier ad Albano

Sono anni come sappiamo che Albano è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo. Nel corso della sua invidiabile carriera l’artista di Cellino San Marco ha ottenuto riconoscimenti su riconoscimenti, raggiungendo traguardi sbalorditivi. I suoi pezzi come se non bastasse hanno fatto la storia della musica italiana, e noi tutti ancora oggi non possiamo fare a meno di cantare a squarciagola alcuni dei suoi più celebri brani. Il prossimo anno nel mentre Carrisi festeggerà il suo 80esimo compleanno, e naturalmente non mancheranno grandi celebrazioni. I fan infatti si aspettano numerose sorprese, tra cui un concerto evento per l’occasione. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Ieri infatti Albano è stato ospite a Una voce per Padre Pio, condotto da Mara Venier. Dopo la sua esibizione il cantante ha affermato che data la sua età starebbe pensando al ritiro dalle scene. Ma non solo. Carrisi infatti ha anche affermato che proprio in occasione dei suoi 80 anni potrebbe tenere il suo ultimo live, come regalo a tutte le persone che l’hanno sempre sostenuto e supportato nel corso della sua carriera. A quel punto però è arrivata l’inaspettata replica di Mara Venier, che con una battuta ironica ha affermato:

“Ma va, da quanti anni lo dici? Dici chiudo chiudo, ma poi…anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì. Finché ce la facciamo andiamo avanti”.

Lo stesso Albano alla battuta di Mara Venier ha sorriso, segno dunque che potrebbe ripensarci. Nel mentre solo qualche mese fa il cantante è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Alcuni ladri infatti si sono intrufolati nella sua tenuta in Puglia. Rivediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.