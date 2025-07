Lo conosciamo come il dottor Sinan in Forbidden Fruit. Ecco chi è l’attore Kivanc Kasabali

Ha conquistato il pubblico nei panni del dottor Sinan nella serie turca Forbidden Fruit. Ma chi è davvero Kıvanc Kasabali fuori dal set? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: dall’età alla vita privata, fino al suo profilo Instagram.

Chi è Kivanc Kasabali

Nome e Cognome: Kivanc Kasabali (in turco Kıvanç Kasabalı)

Data di nascita: 24 febbraio 1975

Luogo di nascita: Istanbul (Turchia)

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attore e modello

Moglie: Kivanc è sposato con Sedef Avcı

Figli: Kivanc ha un figlio di nome Can

Profilo Instagram: @kivanckasabali

Kivanc Kasabali età, altezza e biografia

Come si chiama l’attore che in Forbidden Fruit interpreta il dottor Sinar Saygin? L’interprete di questo personaggio è Kivanc Kasabali, nato a Istanbul il 24 febbraio 1975. La sua età oggi è di 50 anni e il suo segno zodiacale è quello dei Pesci.

L’attore sappiamo che è alto all’incirca 1 metro e 83 centimetri. Non sappiamo il peso.

È un attore e modello turco con origini circasse, che negli anni ha avuto modo di farsi largo nel mondo della TV, come vedremo più avanti ed essere protagonista di diversi film e serie televisive come Forbidden Fruit.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo se Kivanc Kasabali ha una fidanzata o moglie? L’attore è sposato con la collega Sedef Avcı dal 2005. Insieme la coppia ha un figlio di nome Can, nato nel 2013.

Dove seguire Kivanc Kasabali dottor Sinan di Forbidden Fruit: Instagram e social

Chi utilizza i social network ed è curioso può certamente seguire Kivanc Kasabali, dottor Sinan di Forbidden Fruit, può farlo tramite le pagine di Instagram e X.

Nel suo profilo pubblica tanto di sé e tutto ciò che riguarda i suoi progetti e la sua vita lontana dal set.

Carriera

Non mancano informazioni anche sulla carriera dell’attore e modello.

Kivanc Kasabali ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Uludağ. Dopo una serie di apparizioni in ruoli secondari, ha ottenuto il suo primo grande successo con la serie “Yaprak Dökümü”, trasmessa su Kanal D, che ha riscosso un ampio consenso sia da parte del pubblico che della critica.

Nel 2013, ha vestito i panni di Sinan nella serie televisiva “Merhamet”, dove ha recitato accanto a nomi noti del panorama televisivo turco come Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ e Yasemin Allen. L’anno successivo, nel 2014, è stato scelto per uno dei ruoli principali nella serie “Ağlatan Dans”, condividendo la scena con Öykü Çelik e Arsen Gürzap.

Anche se il successo non è mancato anche grazie al dottor Sinan in Forbidden Fruit.

Film e serie TV

La carriera di Kıvanç Kasabalı ha preso il via nel 1999 con una breve apparizione nella serie Ayrılsak da Beraberiz. Il primo vero ruolo significativo arriva nel 2005 con Kanlı Düğün, dove interpreta Cemal.

Dal 2006 al 2010 ottiene una grande popolarità grazie al ruolo di Cem in Yaprak Dökümü, serie di enorme successo in Turchia, che lo consacra come attore protagonista. Nel 2010 è entrato cast della terza stagione della serie Ragazze della cucina, dove ha interpretato Ozan, e nello stesso anno recita anche in Samanyolu nel ruolo di Ali.

Torna sotto i riflettori tra il 2013 e il 2014 con la serie Merhamet, dove ha vestito i panni di Sinan nella seconda stagione.

Nel 2014 ha ottenuto un altro ruolo da protagonista nella serie Ağlatan Dans, dove interpreta Zoloy, mentre nel 2015 ha recitato nel progetto Analizzare e Anneler come Selçuk, sempre nel ruolo principale.

Tra il 2016 e il 2017 ha fatto parte del cast principale della serie Bodrum Masalı, interpretando Nejat.

Successivamente, nel 2017, è apparso con un ruolo di supporto nella popolare Siyah Beyaz Aşk, nuovamente nel ruolo di Sinan, nome che tornerà anche nel 2018 in Yasak Elma (Forbidden Fruit), dov’è comparso in alcuni episodi sempre come personaggio secondario.

Nel 2019 prende parte al progetto Ariete, con un ruolo di primo piano, mentre nel 2020 ha partecipato a Şehirden Uzakta.

Più di recente, nel 2022, è apparso nella serie Evlilik Hakkında Her Şey, interpretando Ceyhun Özdemir, in un ruolo di supporto.

Kivanc Kasabali è dottor Sinan in Forbidden Fruit

Che ruolo ha Kıvanc Kasabali in Forbidden Fruit (Yasak Elma)? Nella celebre serie turca ha interpretato il dottor Sinan Saygin, un personaggio coinvolto in una relazione segreta con Ender Çelebi, il cui volto è quello dell’attrice Şevval Sam. Nonostante sia sposata, Ender non vuole rinunciare né al suo status sociale né alla sicurezza economica. Per questo motivo, escogita un piano coinvolgendo Yıldız Yılmaz (l’attrice Eda Ece) che diventerà uno degli ingranaggi principali nei suoi giochi di potere.

Nota per le sue dinamiche intricate e i continui colpi di scena sentimentali, lo show è andato in onda in Turchia dal 2018 al 2023, totalizzando sei stagioni e 177 episodi. Dal 30 giugno 2025, la serie viene trasmessa anche in Italia su Canale 5, mantenendo il titolo internazionale Forbidden Fruit.

Nel cast figurano volti noti del panorama televisivo turco, tra cui Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz Taşdemir), Eda Ece (la determinata Yıldız Yılmaz), Talat Bulut (il potente Halit Argun), Onur Tuna (il carismatico Alihan Taşdemir) e Sarp Can Köroğlu (Kemal Karaca, già noto per Love is in the Air).