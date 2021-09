1 La nuova fidanzata di Alessandro Borghi

Sono ormai anni che Alessandro Borghi è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano, e non solo. Dopo i ruoli in Suburra – La Serie e in Diavoli, e dopo aver vestito magistralmente i panni di Stefano Cucchi, l’attore è a oggi uno dei nomi più importanti del cinema. Spesso però Borghi è anche finito al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Da circa due anni infatti Alessandro ha una nuova fiamma. Ciò nonostante fino a qualche ora fa l’ex Aureliano Adami ha sempre voluto tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Quando così l’attore è arrivato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia proprio con la sua nuova fidanzata, il web è rimasto senza parole.

Borghi, giunto alla manifestazione per presentare il suo nuovo film Mondocane, ha così sfilato al fianco della sua compagna, Irene Forti. Ma chi è la fidanzata di Alessandro e cosa sappiamo di lei? Come riporta FanPage, Irene è una manager nel settore delle risorse umane e coaching esecutive ed è laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. La coppia vive insieme a Roma, precisamente nel quartiere Garbatella.

Solo qualche giorno fa proprio Alessandro Borghi nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera ha parlato della sua nuova fidanzata, affermando: “Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

Le parole dell’attore tuttavia hanno diviso il web e sui social alcuni utenti hanno addirittura accusato Borghi di sessismo, e non solo. A quel punto Alessandro, dopo le numerose critiche ricevute, è stato costretto a intervenire, per fare chiarezza sulle sue dichiarazioni. Rivediamo le sue parole.