Pennoni di grano duro al ragù di tonno rosso e bottarga di Cabras

chef Patrizia Seu

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

320 g di pennoni rigati; 250 g di tonno rosso fresco; uno spicchio d’aglio; 10 pomodorini ciliegino; bottarga di muggine di Cabras, olio EVO, prezzemolo fresco tritato, sale e pepe q.b.

Tagliate il tonno a cubetti piccoli. Rosolatelo brevemente in padella con olio e aglio. Aggiungete i pomodorini tagliati a metà, salate e cuocete per 5-6 minuti, mantenendo il tonno rosato al cuore. Cuocete i pennoni al dente, scolateli e saltateli nel ragù di tonno. Aggiungete bottarga grattugiata a fuoco spento e mescolate bene. Impiattate, completate con altra bottarga a lamelle e una spolverata di prezzemolo.

Catalana di astice e aragosta su letto di verdure

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

un astice; un’aragosta; 2 carote; una cipolla rossa di Tropea; 2 coste di sedano; un finocchio; 10 pomodorini datterini; olio EVO: succo di un limone; sale e pepe q.b.

Lessate astice e aragosta in acqua bollente salata per circa 7-8 minuti. Scolate, fate raffreddare e sgusciate delicatamente la polpa. Tagliate le verdure a fettine sottili: cipolla, carote, finocchio, sedano e pomodorini. Disponete le verdure crude a crudo sul piatto come base. Adagiate sopra la polpa di astice e aragosta a medaglioni. Condite con un’emulsione di olio EVO, succo di limone, sale e pepe. Servite fredda, decorando a piacere con foglie di prezzemolo o basilico.