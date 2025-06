Da piccolo pastificio a conduzione familiare a solida realtà artigianale: dal 1971 l’azienda di Valenza porta avanti la tradizione con passione e amore.

La pasta fresca Padovan

Pasta Fresca Padovan nasce a Valenza (in provincia di Alessandria) nel 1971 da papà Antonio Lamusta e mamma Martina Padovan, da cui il nome del pastificio. Mentre mamma si dedicava al 100% al negozio, papà era un cuoco con un’esperienza ventennale: Torino, Valle d’Aosta, Veneto e infine Valenza, fino a quando si presentò l’occasione di acquistare un piccolo pastificio.

Da lì nacque Pasta Fresca Padovan. Nel 1985 siamo entrati anche noi. Per noi intendo Fabrizio Giuseppe (che per gli amici è semplicemente Fabrizio) e io, Stefano. Appena finite le scuole, ho subito iniziato ad aiutare i miei genitori. Nel 1997 io e Fabrizio siamo diventati soci, trasferendo l’attività nella nuova sede in Vicolo del Pero 7. L’organico oggi è composto da noi fratelli e una dipendente che è con noi da 26 anni, Greta Mossotti.

Ricetta gnocchi alla romana con speck e asparagi

INGREDIENTI (PER 4-6 PERSONE)

un litro di latte; 200 g di semola; un uovo intero; burro, speck 100 g, asparagi 100 . e sale q.b.; formaggio grattugiato q.b. per gratinare.

Lessare gli asparagi in acqua salata fino a quando sono teneri. Tagliare lo speck a cubetti piccoli. Tagliare finemente gli asparagi lessati. Mettere a bollire il latte

in una casseruola capiente. Quando il latte bolle, versare la semola a pioggia, mescolando continuamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Continuare a mescolare con la frusta e aggiungere lo speck tagliato a cubetti.

Aggiungere gli asparagi tagliati finemente, sempre mescolando con la frusta. Quando il composto inizia a indurirsi e si stacca dalle pareti della casseruola, incorporare l’uovo intero. Aggiustare di sale a piacere. Versare il composto caldo su un piano di lavoro (preferibilmente in acciaio o marmo) e stenderlo in uno strato uniforme di circa 1-2 cm di spessore.

Lasciare raffreddare completamente il composto. Una volta raffreddato, tagliare con uno stampo tondo per formare gli gnocchi. Disporre i gnocchi in una casseruola imburrata, disponendoli leggermente sovrapposti. Spolverare la superficie con un velo di burro a fiocchetti e formaggio grattugiato. Infornare a 180° per circa 25 minuti, fino a quando la superficie risulta dorata.



Consigli per un risultato ottimale, utilizzare una casseruola dal fondo spesso per evitare che il composto si attacchi. Il composto deve essere abbastanza sodo da poter essere tagliato, ma non troppo asciutto. I gnocchi possono essere preparati in anticipo e gratinati al momento di servire.