Holy Francisco (che è fidanzato) bacia Sarah: nasce una nuova coppia ad Amici 23!

NEWS

Debora Parigi | 11 Ottobre 2023

Amici 23

Holy Francisco e Sarah nuova coppia ad Amici 23

Proprio di recente nella scuola di Amici 23 è nata la prima coppia dell’edizione cioè quella formata da Mew e Matthew. I due cantanti si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e alla fine è scattato il bacio mostrato nei daytime andato in onda nel pomeriggio di ieri. Ma adesso è arrivata la seconda coppia di questa edizione del talent show e i protagonisti sono anche questa volta due cantanti.

Stiamo parlando di Holy Francisco e Sarah, allievi rispettivamente di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La cosa ironica è che Sarah ha rischiato di uscire dalla scuola proprio per volere della Pettinelli che l’aveva messa in sfida. Ma nella puntata di domenica scorsa (8 ottobre) abbiamo visto che è riuscita a vincere questa sfida contro Alice.

Tornando alla nascita della coppia, nel daytime di Amici 23 in onda oggi pomeriggio, mercoledì 11 ottobre, è stato detto della nascita di una nuova amicizia speciale. E sono apparsi appunto i due cantanti. A tal proposito, li abbiamo visti essere molto carini e affini, ridere e scherzare in casetta durante le giornate. Insomma si sono molto spesso stuzzicati.

Poi, alla fine, Holy Franisco e Sarah erano su un letto (a quanto pare lo stesso in cui si sono baciati per la prima volta Mew e Matthew) e si sono molto avvicinati. Lui a un certo punto le ha chiesto se volesse che la bacciasse. Lei ha risposto scherzando “no”. Ma poi si sono guardati ed è scattato il bacio. Francesco, in particolare, ha preso il cuscino e ha coperto i loro volti dalle telecamere.

Dopo poche settimane di talent, siamo già a due coppie nate nella scuola. E anche come nel caso di Mew e Matthew, anche questa volta uno dei due era già impegnato. Si tratta di Holy Francisco che a quanto pare ha una fidanzata fuori. Come per Mew, bisogna precisare che non sappiamo le dinamiche di coppia, e quindi potrebbe essersi lasciato prima di intraprendere questa nuova relazione.