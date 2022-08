1 Il percorso di Enula dopo Amici

Una delle protagoniste della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata senza dubbio Enula. Fin dal primo momento infatti la cantante con la sua voce e con i suoi modi di fare ha saputo conquistare il pubblico e il web, diventando in breve una delle allieve più seguite del talent show. Come sappiamo poche settimane prima della finale però Enula fu eliminata e sui social si scatenò una vera e propria polemica. Ciò nonostante la Bareggi ha avuto modo di dare ufficialmente il via alla sua carriera e in questi mesi sono arrivate per lei grosse soddisfazioni.

Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma, Enula ha infatti pubblicato il suo primo EP, che ha ottenuto un ottimo successo. Contemporaneamente la cantante ha girato l’Italia con una serie di date instore, durante le quali ha incontrato per la prima volta il suo pubblico. Ma non solo. In questi mesi la giovane artista ha anche rilasciato diversi singoli inediti, esibendosi per di più con una serie di live. In queste settimane come se non bastasse stanno arrivando ulteriori soddisfazioni.

Solo pochissimi giorni fa infatti Enula ha aperto il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Genova e come se non bastasse il prossimo 23 agosto l’ex allieva di Amici aprirà il concerto di Sangiovanni a Lecce! A svelarlo è stata la stessa cantante sui social e di certo questo è un traguardo importante per l’artista, che a breve potrebbe anche rilasciare nuova musica.

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà, solo qualche giorno fa proprio Sangio è finito al centro di una polemica ed è così stato costretto a intervenire sui social. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.