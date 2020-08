1 Un ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi si sposa in Messico con un’attrice molto famosa. Ecco di chi si tratta

Amici in questi anni di messa in onda (già dai tempi di Saranno Famosi) ha sfornato un numero indefinito di talenti e tra loro non possiamo dimenticarci di certo di Pasquale Di Nuzzo. Il ballerino nell’edizione vinta da Moreno, aveva raggiunto il Serale. Archiviata l’esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, Lino (così lo chiamano gli amici) ha fatto tante esperienze (anche a livello recitativo) e ora è tornato a far parlare di sé.

L’ex di Amici Pasquale Di Nuzzo, infatti, ha trovato l’amore accanto alla famosa attrice Giovanna Reynaud. La coppia si è conosciuta in Messico, dove il ballerino ha preso parte alle riprese di Soy Luna, fortunata serie di Disney Channel. Qui è sbocciata la favola tra Pasquale e Giovanna, che poco tempo fa hanno annunciato che sarebbero convolati a nozze, a seguito di due anni di fidanzamento:

“Il primo sogno che ho desiderato con tutto il mio cuore sin da piccolo é stato quello di creare una famiglia. Questa foto rappresenta un sogno che sta per diventare realtà , ancora non ci credo. Lei? Lei é unica, rara, meravigliosa e tanto speciale .

Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo. Una meravigliosa Favola sta per iniziare e con Dio al nostro fianco già conosciamo il finale. Ti amo amore”.

Questa la romantica dedica dell’ex di Amici, Pasquale Di Nuzzo su Instagram nel periodo di giugno alla sua sposa Giovanna Reynaud. Sogno che la coppia ha finalmente coronato proprio in Messico, tanto che i due si sono uniti in matrimonio diventando ufficialmente marito e moglie. Sui social non sono mancati video e immagini dell’evento. Entrambi di bianco vestiti, si sono detti ‘sì’ in una cerimonia intima e molto elegante.

Noi facciamo i nostri migliori auguri a Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud!

