Fuga romantica per Andrea Damante e la sua nuova fiamma, l'influencer Elisa Visari: gli indizi che lo confermano

Andrea Damante ha voltato ufficialmente pagina. Dopo l’intervista rilasciata a Verissimo in cui si è mostrato particolarmente affranto per la fine della sua storia con Giulia De Lellis, l’ex tronista sembra aver ritrovato nuovamente la serenità al fianco di una nuova ragazza. Stiamo parlando di Elisa Visari, modella ed influencer di appena 19 anni che molti hanno identificato come la nuova fiamma del “Dama”.

Ci sono alcuni indizi che confermerebbero il flirt in corso tra i due. Nella giornata di ieri entrambi hanno postato una foto nelle loro Instagram stories al Lago dei Caprioli, splendido posto in Trentino Alto Adige. Come se non bastasse, diversi fan hanno notato che l’ex protagonista di Uomini e Donne che la Visari erano in auto insieme (quella di Damante, per essere precisi).

Il materiale dei sedili è infatti la stessa e sia nelle storie di Andrea Damante che in quelle di Elisa appare Tommaso, il cagnolino che il ragazzo aveva acquistato pochi mesi fa insieme a Giulia. Da quando la loro relazione è terminata i Damellis si dividono equamente il tempo in compagnia del simpatico cucciolo, come confermato da entrambi.

In tutto questo la De Lellis non è rimasta a guardare e, come il suo ex fidanzato, ha trascorso il weekend in compagnia della sua nuova frequentazione.

