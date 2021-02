1 Il nuovo flirt di Andrea Iannone

Negli ultimi due anni come ben sappiamo a finire spesso al centro del gossip e del pettegolezzo è stato Andrea Iannone. Come è noto infatti il pilota ha fatto discutere per via delle sue relazioni sentimentali, che non sono mai passate inosservate. Per lungo tempo infatti Iannone ha avuto una bellissima e chiacchieratissima storia con Belen Rodriguez, che ha fatto sognare i più. Ad un tratto però le cose tra Andrea e la showgirl argentina hanno smesso di funzionare e così i due hanno deciso di prendere strade diverse, mettendo la parola fine al loro amore.

Poco dopo Iannone ha ritrovato la felicità al fianco di Giulia De Lellis, e fin da subito la coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica. La storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sembrata fin da subito più seria del previsto, al punto che Andrea ha fatto anche la conoscenza della famiglia di Giulia, venendo accolto a braccia aperte. Qualche mese dopo però le cose sono precipitate, e mentre la De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante, il pilota ha voltato nuovamente pagina, nonostante i due siano rimasti in ottimi rapporti.

Dopo mesi passati da single però adesso sembrerebbe che anche Andrea Iannone abbia ritrovato la serenità. Il nuovo numero del settimanale Chi ha infatti paparazzato il pilota insieme a Natasha Tozzi, figlia del grande Umberto Tozzi! Sempre come svela la rivista, i due si sono visti a Milano, più precisamente al Cafè Radezsky. Inizialmente però pare che Andrea e Natasha abbiano finto di non conoscersi. Poco dopo però sono partiti insieme per Lugano, dove attualmente Iannone abita.

Cosa starà accadendo dunque? Andrea avrà davvero iniziato un flirt con Natasha? In attesa di scoprire ulteriori news in merito, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando Belen ha confermato un gossip sul suo conto.