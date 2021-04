Anna Pettinelli è una furia contro Aka7even: “Ciuccio e presuntuoso” (VIDEO)

Dopo la seconda puntata del Serale di Amici 20 Aka7even si era lamentano con gli altri allievi della scuola per le scelte che aveva fatto Anna Pettinelli nelle varie sfide. Nel dettaglio, il cantante non si era trovato d’accordo con i pezzi scelti dalla sua insegnante, specialmente sulla scelta di “Yellow”.

Nel daytime di oggi (potete rivedere tutta la puntata su Witty TV), dopo l’esibizione di Giulia e Sangiovanni per aver vinto il televoto, è stato mostrato l’incontro tra Aka7even e Anna Pettinelli a seguito di quanto accaduto. La speaker di RDS era ovviamente arrabbiatissima poiché aveva visto e sentito tutto quello che il suo allievo aveva detto in casetta. E la cosa che l’ha fatta più arrabbiare è stato il fatto di essere stata definita “pazza” da lui.

Mi hai detto che sono pazza, come mi viene in mente… hai detto tutta una serie di improperi. Sei andato avanti mezz’ora avedoncela con me, quando la persona con la quale ce la devi avere sei te. Sono molto delusa, Luca. Sono veramente delusa e inc*****a nera. Perché se le cose vanno male uno deve farsi l’esame di coscienza e non addossare agli altri le proprie colpe.