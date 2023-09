Anticipazioni Uomini e donne, duro scontro tra Gianni e Aurora: “Ti denuncio”

NEWS

Debora Parigi | 6 Settembre 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne parlano di una lite tra Gianni e Aurora

Questo pomeriggio, mercoledì 6 settembre, si sono svolte le registrazioni di una nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda probabilmente verso la fine di questo mese. Grazie alla pagina Twitter TrashTVStellare (presente in studio alla registrazione) abbiamo le prime anticipazioni di questa puntata di Uomini e donne.

Parlando proprio del Trono Over, c’è stato un durissimo scontro tra l’opinionista Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea. Lei, come sappiamo, è tornata nella scorsa stagione del programma dopo un’assenza di un paio di anni. Con l’opinionista non scorre buon sangue ormai da tempo e si sono sempre pizzicati e lanciati frecciatine. I litigi ci sono sempre stati nel corso delle puntate, ma quello di oggi è stato davvero forte.

In pratica le anticipazioni di Uomini e donne dicono che, a seguito di un litigio, Gianni ha sbottato. E ha detto alla dama: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi ha rotto il ca**o”. Insomma parole molto forti e adesso gli spettatori attendono con ansia di vedere tutta la scena.

Al momento non sappiamo da cosa sia scaturito questo litigio, comunque speriamo che non venga tagliato per quanto riguarda la messa in onda. Continuate a seguirci per scoprire cos’altro è successo in questa registrazione.