Temptation Island, Mirko difende la fidanzata Greta e si scaglia contro Perla: “Insulti molto pesanti”

NEWS

Debora Parigi | 6 Settembre 2023

Temptation Island

Lo sfogo social di Mirko di Temptation Island contro l’ex Perla

È passato ormai più di un mese dalla fine di Temptation Island, ma alcuni dei protagonisti di questa edizione continuano a far parlare molto di sé. In particolare c’è l’ex coppia formata da Mirko e Perla che adesso stanno con i rispettivi tentatori: Greta e Igor. Ma nonostante i due ex stiano vivendo felicemente le nuove storie, non mancano le frecciatine a distanza.

In particolare le protagoniste dei vari botta e risposta social sono le due ragazze. Gli utenti hanno notato post, video, storie e messaggi vari che sembrano davvero delle stoccate reciproche. L’ultima è proprio di oggi in cui Greta ha fatto un video TikTok davvero poco carino e Perla ha risposto dicendo che lei a differenza dell’altra fa video per ridere e scherzare.

Dopo quindi tutte queste settimane di prese in giro reciproche a volte anche esagerate, oggi è intervenuto Mirko. Lui ha praticamente sbottato sul suo profilo Instagram attraverso una storia. Qui ha difeso la sua fidanzata Greta e ha incolpato l’ex Perla, in particolare perché fomenterebbe il web contro l’ex tentatrice. Ecco le sue parole:

“Premetto che l’unica intenzione è che certe cose vengano fuori per come sono andate e che per troppo tempo ho lasciato correre. Il finto buonismo e il vittimismo a favor di telecamere e social non mi piace. Sono due mesi che, dalla diretta interessata, Greta subisce insulti molto pesanti dentro ma soprattutto fuori i social. Sono stato zitto per carattere e per evitare discussioni. Siamo stati fin troppo signori a rimanere in silenzio. Ma siamo essere umani anche noi e tutto ha un limite. Il rispetto deve essere reciproco e non solo a convenienza. P.S: Comunque nonostante tutto l’unico che non si è mai espresso su altre storie e che da dentro al villaggio a oggi non ha sputato nel piatto dove ha mangiato sono io. C’è chi dimentica troppo in fretta”.

Tramite altre precedenti storie Instagram, Mirko ha fatto intendere che presto tutta la verità verra a galla e ha messo un countdown. Dovrebbe riferirsi alla prima puntata di Uomini e donne. Infatti, grazie alle anticipazioni, sappiamo che saranno ospiti le coppie di Temptation Island e che ci saranno dei duri confronti di fronte al pubblico in studio.