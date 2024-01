Antonella Clerici apre le porte della sua casa per la prima volta (VIDEO)

NEWS

Antonella Clerici ha aperto le porte della sua casa per far dare una sbirciatina ai propri fan e anche per parlare del pranzo di Natale che ha preparato per la famiglia.

La casa di Antonella Clerici

Di recente abbiamo parlato spesso di Antonella Clerici in merito ad alcune dichiarazioni da lei fatte nel programma che conduce su Rai 1. Molte volte si esprime su temi sociali e attuali, come per esempio il caso di Giulia Cecchettin oppure una battuta infelice di un suo collega chef.

In queste ultime settimane però è diventato virale sul web un video in cui la conduttrice mostra in parte la sua casa. Antonella è da sempre molto riservata e spesso non fa vedere nulla della propria vita privata. In questo caso, però, ha aperto le porte della sua abitazione alle telecamere de La Cucina Italiana.

Per tale occasione ha raccontato del pranzo di Natale che avrebbe trascorso con tutta la famiglia. Sul tavolo vediamo il Panettone, torte salate e tantissimi altri manicaretti. Sullo sfondo, invece, possiamo osservare alcuni scorci della casa. Appena apre la porta ci ritroviamo nel salotto con il divano e la TV fissa al muro: “Benvenuti nella mia casa nel bosco“.

#CasaNelBosco #Natale2023 ♬ suono originale – lacucinaitaliana @lacucinaitaliana Da più di vent’anni, tutti i giorni all’ora di pranzo, #AntonellaClerici racconta agli italiani le ricette, le tradizioni e i migliori prodotti del nostro Paese. Stavolta invece parliamo di lei: siamo stati ospiti a casa sua per raccontarvi i suoi ricordi dei pranzi di Natale in famiglia. Il servizio completo sul magazine di dicembre, in edicola! #LCIdal1929

Non manca uno scorcio del giardino da dietro la finestra e una vista sulla sala da pranzo in lontananza. Una parete è decorata con una enorme decorazione natalizia fatta di fiori. Un piccolo pezzo della cucina è visibile, con il suo cane che è in attesa di ricevere il cibo dentro la ciotola.

Antonella Clerici, nel mentre, rivela quanto sia speciale per lei il giorno di Natale perché porta un bellissimo ricordo nel cuore da quando era solo una bambina. E continua facendo un elenco di tutti i piatti che non possono mai mancare sopra la sua tavola per la cena.

Ma diteci, voi cosa ne pensate della sua casa? Vi piace ciò che si riesce a scorgere?