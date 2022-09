Astro Novella di Joss: Beyoncé Vergine vincente

Beyoncé regina della musica

Beyoncé, Vergine, è una vera e propria regina della musica internazionale, e il suo zodiaco ne dimostra la qualità e l’essenza dell’anima preposta a un’incarnazione fatta di musica e successo.

A partire dall’ascendente in Bilancia, che le conferisce la giusta dose di artisticità e intuito tipica di chi nasce con ascendente o Sole in un segno d’aria. Surplus energetico, se l’ascendente cade proprio nel segno dell’arte, quello della Bilancia, e dulcis in fundo la vicinanza a Plutone, pianeta del carisma e del successo.

Tutti segni che dimostrano che solo il talento l’ha condotta sulla vetta degli Dei: il Monte del Successo più ambito dagli artisti e per molti inaccessibile pur avendo una buona dose di popolarità e talento.

Beyoncé è la Regina delle cantanti grazie alla sua voce, chiaro dono antico regalatole dal Fato, o – per chi ci crede – da Dio.

Gravidanze… musicali

Il secondo campo, quello che riecheggia nell’astrologia classica per la sua dominante Venusiana, dominante a cui ogni astrologo sottostà in campo di letture psicologiche-umanistiche (il secondo campo nel tema radix è in Toro, il cui maestro è il pianeta Venere) è nel campo dello Scorpione, quello della creatività e delle gravidanze simboliche (per l’artista si tratta di gravidanze musicali, sofferte e ben pensate e progettate a fondo). In questo caso si parla di canzoni e di poesie musicate, perché la Luna rappresenta le emozioni e la folla è congiunta a Urano.

Congiunzione atta a indicare che la popolarità le si è paventata con occasioni d’oro, ma sudata e faticata (essendo lo Scorpione il segno del karma, dunque delle fatiche). Anche Lilith, punto matematico scomodo per tutti, ma soprattutto per chi fa dell’amore la sua spada, è congiunto a Urano. Quasi a significare che la vita matrimoniale della cantante potrebbe essere costellata da innumerevoli matrimoni e divorzi (almeno tre, se vogliamo essere precisi).

Proseguendo la lettura dei segni, mi piace sottolineare come quel Nettuno in Sagittario – peraltro generazionale (transitante tra il 1970 e il 1984) – abbia creato una serie infinita di musicisti e cantanti che hanno fatto la storia della musica internazionale tra i primi anni Novanta e Duemila.

Anche altri artisti nascono con un Nettuno così forte nel tema! Nel caso di Beyoncé, però, si abbraccia al Punto di fortuna arabo tra il Sagittario e il Capricorno. Una congiunzione labile, ma che non lascia scampo a una precisa interpretazione: l’anima dell’artista avrà occasioni per emergere nella vita.

Una medicina per l’anima

Salendo velocemente la sua carta del cielo incappiamo in un decimo campo, quello del successo e dell’emancipazione dal nucleo familiare, segnato in Cancro.

Ancora una volta si sottolinea la Luna (maestra del segno del Cancro) dominante del tema. Una Luna che governa la sua vita, e ci racconta di emozioni, musica, pubblico, amore romantico e amore ribelle. Tutti temi che nelle sue innumerevoli canzoni Beyoncé tratta.

Amore ribelle messo in evidenza dalla presenza di Marte in Leone, chiaro segnale che come donna afroamericana si ribella agli schemi archetipici di falsi moralismi e pregiudizi di qualsivoglia natura. Da non dimenticare come proprio ultimamente Beyoncé abbia modificato una parola pregiudizievole da una sua canzone di successo.

La presenza di Marte al decimo campo ci ricorda della sua grinta e determinazione di fronte alle difficoltà. Lei non molla, e lotta.

In ultimo si evidenzia la stretta vicinanza di Sole e Mercurio in Vergine, a indicarci la meticolosità con cui Beyoncé tratti ogni aspetto della sua vita. Lei non lascia nulla al caso, anzi è metodica, organizzata, molto disciplinata, come solo una grande star sa e deve fare.

Giove e Venere nel dodicesimo campo in Bilancia, invece, ci dicono quello che sappiamo già: ossia che la sua voce è un portento, una medicina per l’anima. E sono ancora in arrivo successi che la incoroneranno… Parola di astrologo!

a cura di Joss Procino

