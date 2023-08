NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto in cui fa la doccia nuda in giardino. Ecco le critiche del web e la sua reazione

Le critiche ad Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un post su Instagram che contiene alcune foto che ha scattato nella prima metà del mese di agosto 2023. Tra questi scatti la vediamo mentre si rilassa in spiaggia insieme al compagno Goffredo Cerza e con l’amica Sara Daniele. Mentre in altre è con il figlio Cesare. Ma un’immagine in particolare ha fatto scaturire le critiche dal web.

Come potete vedere anche qui sotto, infatti, la figlia di Eros e Michelle è in giardino mentre si fa una doccia completamente senza vestiti. Se da molti questo è stato apprezzato, altre persone hanno voluto scatenare una polemica. La foto senza veli, infatti, non è piaciuta a tutti e alcuni l’hanno rimproverata perché ora che è diventata mamma non dovrebbe fare questo genere di cose.

La foto di Aurora Ramazzotti senza veli in giardino

Altri ancora affermano che è “questione di stile ed eleganza“, mentre c’è chi sostiene: “Lei era quella a cui non piaceva mettersi in mostra“: I commenti pieni di indignazione hanno fatto molto divertire Aurora Ramazzotti, la quale ha commentato la la GIF di un conduttore americano che mangia i popcorn. Sicuramente la conduttrice si aspettava una reazione simile e si è mostrata preparata:

“I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace, benché fastidioso, dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una mi***a”

A voi piacciono queste foto? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per molte altre news.