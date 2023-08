NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Su Dagospia si legge che per alcune trasmissioni Rai (ma non per tutti) sarebbero stati ridotti i budget. L’indiscrezione

Budget ridotti in casa Rai?

Come si legge su Dagospia nella rubrica A Lume di Candela, ci sarebbe subbuglio in Casa Rai. Stando al sito ci sarebbero stati diversi tagli e i budget di tante trasmissioni di punta avrebbero subito una riduzione importante. Il tutto avrebbe così creato agitazione. Ma, sempre stando alle voci di corridoio, questa regola non riguarderebbe tutti.

Ecco i dettagli della presunta vicenda che avrebbe coinvolto alcuni volti della Rai:

“È tempo di tagli a Viale Mazzini. I budget di moltissime trasmissioni di punta sono stati ridotti creando parecchia agitazione in conduttori e gruppi di lavoro. Ci sono però le eccezioni: quattro volti a cui i dirigenti tengono tantissimo e a cui stanno concedendo di tutto e di più. Suscitando rabbia e reazione dei colleghi, di chi si tratta?”

Prendiamo con le pinze l’indiscrezione non conoscendo realmente come stanno le cose. La Rai al momento non è intervenuta sulla vicenda, ma non è escluso possa esserci un comunicato che vada a mettere fine a questo pettegolezzo. Se dovessero esserci novità non esiteremo comunque a informarvi.

Il rumor in questione comunque sta facendo davvero molto chiacchierare in queste ore e va ad aggiungersi a un altro pettegolezzo lanciato dal sito di Roberto D’Agostino. In questo caso si parla di un noto volto della TV (non sappiamo se Rai, Mediaset o altre piattaforme) che ultimamente non se la passerebbe granché bene, ma che solo negli ultimi quattro anni avrebbe intascato la cifra di 15 milioni di Euro. Non ci sono altre indicazioni e ancora una volta non sappiamo chi sia la persona indicata nell’indovinello.

Intanto la nuova stagione televisiva sta per partire e la Rai è pronta a presentare al proprio pubblico tutte le novità studiate per la nuova annata. Seguiteci per non perdervi nemmeno una news!