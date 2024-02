Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

In queste ore è nata una polemica in merito alla nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli. alcuni spettatori hanno accusato la Rai di aver censurato un bacio tra due uomini. Che cosa sta succedendo?

La nuova fiction con Sabrina Ferilli censura un bacio gay?

Tra non molti giorni debutterà su Rai 1 la nuova fiction “Gloria” con Sabrina Ferilli e il pubblico ne ha già iniziato a parlare ma non per i giusti motivi. Su RaiPlay sono state caricate delle clip all’interno delle quali abbiamo la possibilità di vedere un po’ del backstage. Tra i protagonisti apprendiamo che c’è anche una coppia formata da due uomini.

In una delle scene notiamo quello che è il matrimonio tra Sergio, il fratello di Gloria, e il carabiniere Filippo. Gli spettatori hanno subito gridato alla censura a causa di quello che sembrerebbe un bollino nero davanti al loro viso nel momento del bacio. Nel giro di pochi minuti è arrivata la replica della Rai, che ha respinto con forza queste accuse.

Rai Fiction, contattata da TVBlog, ha spiegato di non aver applicato alcun tipo di censura. Ciò che vediamo davanti alla faccia dei protagonisti è il cappello del carabiniere. Il tutto lo hanno spiegato come segue:

“Nessun tentativo di censura nessuno sulla sceneggiatura perché la scelta di tirare su il cappello mira a creare un momento romantico tra i due sposi. Quasi a non volere condividere con gli invitati il sugello del grande amore”.

Ecco quindi svelato il mistero dietro la fiction con Sabrina Ferilli e ovviamente non occorre attendere la messa in onda, in quanto le immagini mostrate dalla clip di RaiPlay sono chiare. Quello che vediamo sullo schermo è evidentemente un cappello e non un bollino nero come in tanti pensavano. Appuntamento tra qualche giorno con l’attesa nuova avventura della nota attrice.