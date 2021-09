1 Flavia Vento e Vladimir Luxuria in Back to School

Nel mese di ottobre avrà inizio un nuovo programma televisivo dal titolo Back to School, il quale vedrà la conduzione di Nicola Savino. Questo andrà in onda su Italia 1 e vedrà al centro alcuni celebri personaggi alle prese con l’esame di quinta elementare. Per superarlo, però, saranno aiutati da alcuni ragazzini. Da poco, TVBlog, ha annunciato alcuni dei Vip che vedremo all’interno dello show. Stiamo parlando di Vladimir Luxuria, Salvatore Schillaci, Flavia Vento ed Evaristo Beccalossi.

Vladimr da diverso tempo ha iniziato una carriera televisiva anche come opinionista in diverse trasmissioni. Inoltre ha partecipato a L’Isola dei Famosi, nel 2008, guadagnandosi il primo posto. Schillaci, invece, è un campione del mondo e anche lui è stato un naufrago del reality di Canale 5 nel 2004 classificandosi al terzo posto. Proseguiamo, poi, con la Vento, la quale non solo ha preso parte a L’Isola, ma in molti la ricordano anche per La Fattoria e il Grande Fratello Vip 5, nonostante la sua breve permanenza nella Casa.

Infine, concludiamo questa carrellata di concorrenti di Back to School con Beccalossi. Si tratta di un opinionista che ha lavorato in programmi come Qui studio a voi stadio e Controcampo su Italia 1. Oggi, invece è impegnano con Sportitalia. Ma cosa sappiamo nel dettaglio della trasmissione? A dare qualche indizio in più ci ha pensato Nicola Savino. Come riporta anche il sito Blogtvitaliana, infatti, è stato ospite al Festival della TV di Dogliani e ha anticipato alcuni dettagli in merito al progetto inedito della rete Mediaset.

Per scoprire cos’ha rivelato proseguite nella lettura…