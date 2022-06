1 Gioia per il maestro di Ballando con le Stelle

Sono ormai anni che Samuel Peron è uno dei maestri più amati di Ballando con le Stelle. Il ballerino è infatti una delle colonne portanti del talent show di Milly Carlucci, e da tempo i due lavorano fianco a fianco. In queste ore intanto è arrivata una splendida notizia, che sta già facendo discutere il web. Con un post sui social infatti Samuel ha annunciato che sta per diventare padre per la prima volta! Tra qualche nasce infatti nascerà il figlio di Peron, concepito dall’amore con Tania Bambaci, con la quale ha una relazione stabile da diversi anni!

Come qualcuno saprà il ballerino e l’attrice si sono innamorati e poco dopo hanno dato il via a una convivenza. Tuttavia nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, che ha causato una separazione momentanea. Dopo qualche mese però Samuel e Tania si sono ritrovati e a oggi sono più affiatati che mai. Solo lo scorso anno i due hanno anche annunciato le nozze, che tuttavia non sono state ancora celebrate.

Adesso Peron e la Bambaci mettono su famiglia e tra qualche mese, con ogni probabilità entro fine anno, nascerà il loro primo figlio! Su Instagram il maestro di Ballando con le Stelle ha pubblicato un tenero scatto, mentre bacia dolcemente la pancia della sua compagna. Attualmente non conosciamo ancora il sesso del bambino, ma senza dubbio nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori news.

Mentre attendiamo aggiornamenti, facciamo tanti auguri a Samuel Peron e a Tania Bambaci. Sul web intanto in queste settimane circolano i nomi dei primi presunti concorrenti della prossima edizione del talent show di Rai 1. Andiamo a rivedere la prima conferma ufficiale e le indiscrezioni che stanno girando sui social.