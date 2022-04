1 Il commento di Barbara d’Urso alle critiche

A TV Talk oggi è stata ospite Barbara d’Urso e ha affrontato tanti temi: dal nuovo Pomeriggio 5 al suo debutto su Italia 1 con La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice ha avuto modo di commentare le critiche di Sonia Bruganelli e Andrea Pucci. La moglie di Paolo Bonolis nei giorni scorsi ha fatto una sua personale osservazione sul reality show di pupe e secchioni: “Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse , lo posso pensare o è lesa maestà?“.

Così Massimo Bernardini, presentatore di TV Talk, ha chiesto un parere a Barbara d’Urso dopo queste parole. La presentatrice ha fatto sapere, però, che ognuno può pensare ciò che meglio crede. Ecco le parole raccolte da Biccy: “Ha tutto il diritto di avere una sua opinione. Io so che avevo una missione dal mio editore. So quello che mi aveva chiesto di fare. Fino a che sono qui farò tutto quello che il mio editore mi chiede. Mi ha chiesto una sfida, di andare su una rete giovane e dinamica, ma che ha problemi di ascolti. Voleva darmi la Pupa e che diventasse La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso e che ne facessi un reality“.

Oltre Sonia Bruganelli anche Andrea Pucci ha detto qualcosa riguardo i dati de La Pupa e il Secchione, facendo un paragone tra il 2021 e il 2022: “L’anno scorso Italia 1 aveva gli ascolti più alti di quest’anno e La Pupa faceva il 7%“. Anche in questa circostanza, però, Barbara d’Urso si è mantenuta sulla medesima linea di pensiero, sottolineando come sia un parere del comico: “No, no, no, io non leggo quello che gli altri dicono e quando mi attaccano. Non rispondo a nessuno. Ognuno è padrone di dare un giudizio. Se a lui non piace il mio programma, così come a Sonia, bene così non ho problemi a riguardo“.

Perché c’è tanto dibattito sui social proprio riguardo gli ascolti dei programmi di @carmelitadurso? #tvtalk pic.twitter.com/iUiuNwWTRY — Tv Talk (@TvTalk_Rai) April 2, 2022

Ma non solo. Barbara d’Urso ha commentato anche gli ascolti di Pomeriggio 5…