Il ritorno di Barbara d’Urso

Con l’arrivo della bella stagione iniziano a terminare i programmi che ci hanno tenuto compagnia per tutto l’anno e tra pochi giorni a salutarci sarà anche Pomeriggio Cinque. La trasmissione di Barbara d’Urso come ben sappiamo è da quasi 15 anni una garanzia per Mediaset, grazie agli ascolti da capogiro. Tuttavia negli ultimi mesi le malelingue del web hanno parlato di un presunto addio di Barbara dalla rete, e naturalmente i pettegolezzi hanno fatto scalpore. Solo di recente però la d’Urso, nel corso di un’intervista per La Stampa, ha messo a tacere i gossip sul suo conto, annunciando che a settembre tornerà a tenere compagnia ai suoi telespettatori. Queste le sue dichiarazioni:

“Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di peluche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di peluche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Adesso sembrerebbe arrivare la conferma che tutti stavamo aspettando con trepidazione. Come aveva annunciato lei stessa, pare che Barbara d’Urso resterà in Mediaset e che a settembre tornerà su Canale 5 con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque! A svelare la notizia è stato Pipol Tv, sul quale si legge:

“Questa volta è ufficiale: Barbara d’Urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset. Dunque la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La Pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alti. E ‘Live non è la D’Urso’ non tornerà. Dunque da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di “Pomeriggio Cinque”.

Non resta che attendere dunque il ritorno di Pomeriggio Cinque, certi che ancora una volta Barbara d’Urso non deluderà le aspettative di Mediaset e del suo pubblico.

