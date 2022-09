Biagio D’Anelli sbarca a Venezia e saluta i fan, ma non c’è nessuno (VIDEO)

1 L’arrivo a Venezia di Biagio D’Anelli

Tantissimi volti della TV (oltre che del cinema) sono sbarcati in laguna in questi giorni per partecipare al Festival di Venezia. Come ogni anno non sono mancati gli influencer e di conseguenza le solite polemiche da parte del web per la loro presenza. Tra i vari volti non legati al cinema c’è anche quello di Biagio D’Anelli.

L’ex vippone che è stato concorrente della sesta edizione del GF Vip è arrivato ieri nella nota città e lo ha fatto sapere a tutti i suoi follower con una serie di storie. Immancabile lo sbarco alla kermesse con il battello per i canali della città come tutti coloro che sfilano sul red carpet o partecipano ai vari eventi.

Ma quello che gli utenti social hanno notato e di cui stanno parlando è stato il video pubblicato dallo stesso Biagio D’Anelli sul suo profilo Instagram a bordo del piccolo battello. Infatti l’ex gieffino ad un certo punto si è messo a salutare le persone, i fan che in teoria sarebbero affacciati alla finestre dei palazzi che costeggiano i canali. Il problema è che in realtà non c’è nessuno.

Questa scena ha fatto scattare subito l’ironia sui social e in tanti ne stanno parlando. Che poi Biagio D’Anelli non è il primo che si mostra così nel salutare un pubblico inesistente. Negli anni passati molte altre influncer hanno fatto la stessa cosa.

