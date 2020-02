Tutto quello che bisogna sapere su Carioca, canzone di Raphael Gualazzi in gara a Sanremo 2020. Testo, significato e video.

Carioca: testo della canzone di Raphael Gualazzi in gara a Sanremo 2020

Martedì 4 febbraio parte ufficialmente Sanremo 2020, e tra i 24 Big in gara, come è orma ben noto da diverse settimane, c’è anche Raphael Gualazzi. L’artista è alla sua quarta presenza al Festival e ritorna sul palco dopo 6 anni d’assenza.

Raphael Gualazzi sul palco di Sanremo 2020 presenterà la sua canzone, Carioca. In attesa di scoprire cosa accadrà durante il Festival, ecco una piccola parte del testo di Carioca, pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni. La nuova canzone di Raphael Gualazzi recita:

“La nostra storia è stata un salto

E io non so cadere

Vedo

Nel buio

Luci

Di un locale a due passi da me

Nel fumo

Una voce

Mi sospira dai balla con me

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica”

Oltre all’estratto del testo di Carioca, scopriamo anche tutto quello che c’è da sapere sul significato della nuova canzone di Raphael Gualazzi, che gareggerà al Festival di Sanremo 2020.

Il significato della canzone

Dopo aver letto una piccola parte del testo di Carioca, ecco qualcosa in più sul significato della canzone di Raphael Gualazzi. In questo pezzo Raphael racconta di un’attrazione per una donna dalla pelle calda più del sole. È un sogno, ma è anche un incubo. Insomma, fondamentalmente si tratta solo di un’avventura. Lo stesso Raphael Gualazzi ha raccontato Carioca:

“È una parola che designa gli abitanti di Rio de Janeiro. Ma soprattutto rappresenta una tipologia precisa di personaggio, quello che vive alla giornata. È una filosofia di vita. Ci sono elementi di musica cubana, atmosfere esotiche: è un brano visionario. Non sono mai stato in Sud America, anche se sogno di farlo da sempre.”

Passiamo adesso a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul video di Carioca.

Carioca: video

Con l’uscita della nuova canzone di Raphael Gualazzi, Carioca, verrà rilasciato anche il video del brano. Il pubblico si sta infatti già chiedendo dove e quando sarà possibile vedere il filmato. La clip, naturalmente, verrà pubblicata dopo la prima esibizione del cantante a Sanremo 2020, e sarà disponibile sul suo canale ufficiale.

Come se non bastasse, i profili Rai e del Festival rilasceranno anche il video della performance live di Raphael Gualazzi dal palco dell’Ariston. Non resta che attendere, a questo punto, per scoprire cosa accadrà, e in che modo l’artista saprà stupire il proprio pubblico.

Novella 2000 © riproduzione riservata.