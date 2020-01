Sanremo 2020: ecco tutti i 24 concorrenti in gara e i titoli delle canzoni

1 Annunciati tutti i 24 concorrenti in gara a Sanremo 2020 e i titoli delle loro canzoni

Siamo a poco meno di un mese dall’inizio di Sanremo 2020 e finalmente tutto inizia ad essere pronto per il grande debutto della nuova edizione del Festival. Alla conduzione e alla direzione artistica, come ben sappiamo, ci sarà Amadeus, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova sfida. Nel mentre solo qualche giorno fa abbiamo scoperto chi saranno i Big in gara, che si scontreranno tra loro per il titolo di canzone italiana dell’anno. Tuttavia a sorpresa, nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti, il presentatore ha annunciato, come già avevamo svelato, altri due artisti che si aggiungeranno a quelli già comunicati in precedenza. Scopriamo dunque chi sono i 24 concorrenti in gara e i titoli delle loro canzoni.

Tanta è l’attesa per Sanremo 2020. Quest’anno la manifestazione spegnerà ben 70 candeline, e numerosi, dunque, i colpi di scena che il pubblico si aspetta. Nel frattempo ci si chiede chi affiancherà Amadeus alla conduzione, e chi saranno gli ospiti che arriveranno all’Ariston e che si aggiungeranno a quelli già annunciati. Come sappiamo, infatti, ad arricchire il Festival arriveranno Tiziano Ferro, che sarà presente a tutte le serate della kermesse, Fiorello, Salmo, che si esibirà nel corso della prima puntata, Roberto Benigni, Al Bano e Romina Power e Lewis Capaldi, super ospite internazionale.

Nel mentre questa sera proprio Amadeus ha nuovamente confermato i 24 concorrenti in gara a Sanremo 2020, svelando anche i titoli delle loro canzoni. Scopriamo di chi si tratta.