Nicolò Figini | 17 Marzo 2023

Gianni Sperti parla dell’amico Gioele

In questi ultimi giorni su Twitter è accaduto qualcosa che ha fatto molto chiacchierare il web. Gianni Sperti ha infatti messo dei like alle foto di un ragazzo di nome Gioele, ma chi è? Questa è la domanda alla quale i fan dell’opinionista di Uomini e Donne non sapevano rispondere, almeno fino a poche ore fa. Ma partiamo dall’inizio della storia.

Andando sulla pagina Twitter di Gianni, accedendo alla sezione dei “mi piace“, possiamo trovare diverse fotografie di questo ragazzo. Tutte mettono in mostra il suo fisico scolpito e in alcuni casi lasciano poco spazio all’immaginazione. A spiegare il perché di questi like è stato Sperti stesso.

L’opinionista è stato contattato, come riporta anche il sito Donna Pop, da Blasting News. A loro ha raccontato chi è Gioele. Si tratta semplicemente di un amico che di lavoro fa il personal trainer. Di conseguenza il suo postare le immagini anche nel proprio account era un apprezzamento del duro lavoro al quale si sottopone. Queste le sue parole esatte:

“La storia dei like a quelle foto piccanti? Sì, è un mio amico personal trainer. Non ho nessun problema a dirlo“.

Ma chi è Gioele, l’amico di Gianni Sperti? Se vogliamo approfondire la risposta a questa domanda, dando un’occhiata migliore al profilo social scopriamo che è nato nel settembre del 1996. Di conseguenza ha 26 anni e si descrive come “your private muscle god“. Sappiamo anche che è alto 1 metro e 95 centimetri. Oltre che fare il personal trainer si diletta anche nella creazione di contenuti per adulti.

Questo è tutto quello che sappiamo sul suo conto.