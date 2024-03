Come sono evolute le storie di C’è Posta per Te? Tutto quello è successo dopo le puntate

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

C'è Posta per te

Andiamo a scoprire come sono finite alcune storie dopo la conclusione di C’è Posta per TE e i ringraziamenti a Maria

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te e al termine abbiamo potuto vedere come sono finite alcune delle storie che hanno appassionato il pubblico. Ecco tutto quello che è successo ad alcuni protagonisti dopo aver raccontato la propria vita a Maria De Filippi.

C’è Posta per Te: il compagno viene perdonato

C’è Posta per Te: il compagno viene perdonato

Cominciamo con la storia di un amore finito a causa di un tradimento.

Inizialmente la destinataria della lettera ha chiuso la busta, ma ieri sera abbiamo scoperto che alla fine ha perdonato il compagno:

“La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità. Perché riflettendo sulle tue parole mi sono chiesta perché non farlo”.

Proseguiamo…