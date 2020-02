Elodie e Marco Masini: i retroscena di una lite a Sanremo 2020

1 Stando ad un gossip inedito, sembrerebbe che nel backstage di Sanremo 2020 ci sia stata una lite tra Elodie e Marco Masini. Ecco i retroscena su quanto accaduto

Tra i protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2020, terminato con la vittoria di Diodato, ci sono senza dubbio anche Elodie e Marco Masini. I due amatissimi artisti hanno presentato, durante la cinque serate della kermesse musicale, i loro rispettivi brani inediti, Andromeda e Il Confronto, che stanno ottenendo un successo pazzesco. In particolare la canzone dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi, scritta da Mahmood, sta scalando le classifiche, risultando essere uno dei pezzi più amati della manifestazione.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni, pare che tra Elodie e Marco Masini, nel backstage di Sanremo 2020, non sia corso buon sangue. Inaspettatamente, infatti, da qualche ora sul web sta girando un gossip inedito, che riguarda proprio i due artisti. Stando a quanto riportato da TPI News, infatti, sembrerebbe che durante il Festival della canzone italiana, tra i cantanti ci sia stata una piccola lite, che non è passata inosservata. A far salire le tensioni alle stelle sarebbe stata una frase che Masini avrebbe rivolto alla Di Patrizi, che non è piaciuta a quest’ultima. Ecco quanto riportato dal sito:

“Che cosa ha fatto scattare la scintilla? Una frase del 55enne cantautore fiorentino, il quale, incrociata la grintosa 29enne romana uscita da “Amici”, l’ha approcciata con un forse incauto: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Pare che il saluto fosse una sorta di complimento, magari non formulato nel modo migliore. Della serie: sei bella, hai un fisico da urlo, chissà quanto devi stare a dieta per apparire così. Una cosa ruspante, insomma. Ma a fin di bene”

