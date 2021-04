Ieri sera è andato in onda il terzo appuntamento con la sesta stagione della fiction Un passo dal cielo. Tra le tante novità e le new entry nel cast, abbiamo ritrovato i personaggi che ci tengono compagnia ormai da diversi anni e che abbiamo imparato ad amare. Tra questi, infatti, anche il commissario Vincenzo Nappi. Lui è interpretato dall’attore Enrico Ianniello, il quale ha rivelato di aver conosciuto la sua attuale fidanzata proprio sul set. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

La celebrità lo ha raccontato durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni. Ha, quindi, svelato di essersi innamorato di una delle ragazze che ha lavorato con lui nelle prime due stagioni della fiction. Stiamo parlando di Gabriella Roca, ovvero la controfigura di Gaia Bermani Amaral (Silvia, nella serie). Lei, infatti, sostituiva la collega nelle scene a cavallo ed è scoccata la scintilla. Ecco cos’ha affermato:

Enrico Ianniello, inoltre, ha svelato che lui e la fidanzata vivono a Barcellona ormai da diversi anni e hanno un figlio che si chiama Leonardo. L’intervistatore, allora, gli ha domandato come mai ha scelto proprio la Spagna per mettere radici. La motivazione è quella di stare più vicino al figlio primogenito, nato da una precedente relazione:

Non solo per stare vicino al mio primogenito ma anche perché lì ci troviamo bene. Viviamo in un piccolo paese poco distante da Barcellona e conduciamo un’esistenza tranquilla in un posto incantevole che ha tutto, collina e mare. Naturalmente per lavoro faccio sempre avanti e indietro con l’Italia.