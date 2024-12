Bellissima notizia per Fabrizio Corona e la sua compagna Sara Barbieri. L’ex re dei paparazzi ha dato l’annuncio sui suoi social. Svelato il nome scelto per il bambino.

Fabrizio Corona e Sara sono diventati genitori

Che gioia per Fabrizio Corona e la sua compagna Sara Barbieri. La coppia ha annunciato sui social che sono diventati genitori di un bel maschietto. A darne il tenero annuncio è stato proprio l’ex re dei paparazzi, che sul suo profilo ha pubblicato delle tenere storie con il suo secondo figlio.

LEGGI ANCHE: Elodie si espone sul caso Tony Effe: “Censura orribile”

A 22 anni dalla nascita di Carlos, il figlio che ha avuto con Nina Moric, Fabrizio Corona è diventato nuovamente padre. Da tempo è legato alla modella Sara Barbieri e in queste ore, come detto, hanno svelato la nascita del piccolo Thiago, come è stato rivelato. La notizia l’avevano anticipata loro sui social con grande entusiasmo e sugli stessi mezzi di comunicazione ne è arrivata la lieta novella dell’arrivo del bambino.

Sul suo profilo di Instagram Corona ha postato un dolcissimo scatto insieme al nuovo arrivato in famiglia, mentre lo tiene tra le sue braccia. Eccolo qui….

La storia Instagram di Fabrizio Corona

Proprio Fabrizio Corona aveva parlato della gravidanza di Sara Barbieri in un’intervista esclusiva sul settimanale Chi. L’annuncio è stato preso con grande entusiasmo dai fan, che non vedevano l’ora arrivasse questo momento. Con il trascorrere dei mesi, hanno documentato l’arrivo di Thiago con video, foto e non solo.

La nascita di Thiago sembra aver dato un altro buon motivo di serenità alla coppia. Ovviamente la presenza di un bambino è sempre una notizia che dà enorme gioia. Sicuramente in vista del Natale lo è ancora di più.

Novella2000.it e Novella 2000 si congratulano con Fabrizio Corona e Sara Barbieri e danno il benvenuto al piccolo Thiago.