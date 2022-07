Fabrizio Zampetti: il ‘family style’ del noto home hunter e bon vivant

“L’energia vitale che permette di allineare il resto delle varie aree della vita”. Questo è la famiglia per Fabrizio Zampetti, un uomo che i più conoscono soprattutto per la sua passione sul lavoro (cerca e trova case di pregio per i clienti più esigenti di Milano) e il suo gusto per la bellezza e la qualità.

Ma tanta dedizione ed efficienza nel mondo professionale trova una solida base nel nucleo che rappresenta il fondamento sentimentale e umano, la famiglia appunto.

La moglie Sonia e i due figli Christian, 9 anni, e Davide, 29, che hanno ereditato da papà il culto della bellezza e l’orgoglio di ricercare il meglio.

Per ora il loro mondo professionale è quello dello studio, ma presto andranno con le loro gambe alla scoperta dei loro sogni e dei loro talenti.

“Cercheranno, faranno errori, si lanceranno, troveranno difficoltà che sapranno superare”, dice Fabrizio Zampetti. “E anche loro, come me, sapranno che la famiglia è un centro di gravità permanente, per citare Battiato: il luogo dove sai che troverai sempre l’energia vitale che ti permette di andare oltre ogni ostacolo, che ride con te dei successi, che ti sprona a non farti abbattere dalle difficoltà”.

